Festività Mariane, il calendario completo degli eventi
Dai concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta a teatro, cabaret e folklore: il programma degli eventi dal 6 all'11 settembre per le Festività Mariane
03 Settembre 2018 - 19:05 | di Vincenzo Comi
Un programma ricco di eventi e che spazia dalla musica al cabaret e alle altre attività artistiche e culturali. I due concerti con Ermal Meta e Renzo Arbore i due appuntamenti più importanti, di seguito il calendario completo degli eventi per le Festività Mariane.
PIAZZA DEL POPOLO
SABATO 8 SETTEMBRE
CONCERTO RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA A CURA DI CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA ORE 21.30
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE
CONCERTO ERMAL META ORE21.30
VENERDI’ 7 SETTEMBRE
ASSOCIAZIONE CUTURALE“GRANGIA-PIETROPRATTICO’” MUSICAL-LAFAVOLEDIPINOCCHIO ORE21.30
DOMENICA 9 SETTEMBRE
GRUPPO MUSICALE KASTIGO MUSICALIVE-ROCK ITALIANO ORE22.00
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE
ASSOCIAZIONE TARKUS FABER QUARTET LIVE IN CONCERTO ORE 21.30
MARTEDI’11SETTEMBRE
SECONDO GRAN GALA’ DI DANZA CLASSICA E CONTEMPORANEA OMAGGIO ALLA MAESTRA LALLA ILEANA BLANDINI CUTRUPI ORE21.30
PIAZZA CASTELLO
VENERDI’ 7 SETTEMBRE
COMPAGNIA TEATRALE LA BRIGATA DEL SORRISO “MARUACUNONAVIANUDDHU” REGIA: CRISTINA MARINO
ORE21.30
SABATO 8 SETTEMBRE
GRUPPO TEATRALE PARROCCHIALE DI RIPARO PRUMO CANNAVO’ COMPAGNIA DELLAGIOIA “QUANDUAFURTUNAVOLI” – DI NICOLA GIUNTA REGIA: ENZO ZOLEA ORE21:30
DOMENICA 9 SETTEMBRE PASQUALE CAPRI SHOW CON BENVENUTO MARRA CABARET- ORE 21.30
COMPAGNIA EXTRA ORAM DI STRAORINO “IL MORTO STA BENE IN SALUTE” AUTORE: GAETANO DIMAIO ORE22.00
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE
ASSOCIAZIONE CULTURALE REGHIUM JULI PENULTIMA SAGRA DEI CANTASTORIE (32^EDIZIONE) CON OTELLO PROFAZIO E ALTRI PROTAGONISTI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI ORE21.30
MARTEDI’11 SETTEMBRE
UNIONE FOLCLORICA ITALIANA COMITATO REGIONALE CALABRO PRESENTA“RIGGIUCANTAEBALLA”
ESIBIZIONE GRUPPI FOLKLORISTICI ORE22.00
PIAZZAITALIA
VENERDI 7 SETTEMBRE
E CAMPUS UNIVERSITA’ IN COLLABORAZIONE CON TABULASA PRESENTA“PAROLE NOTE LIVE” UN NUOVO DIALOGO TRA MUSICA E POESIA – ORE21.30
PIAZZA CAMAGNA
PROGRAMMA DAL 6 AL 11 SETTEMBRE – A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE” RASSEGNA TEATRALE:“COL SORRISO SULLE LABBRA”
Giovedì 6 Settembre
Parocchia “Santa Maria delle Grazie” Lazzaro “MadreTeresa-IlMusical”
Musical in due atti sulla vita di Madre Teresa di Calcutta – ore21,00
Venerdì 7 Settembre
“L’Amuri è orbu” La“Bottega Teatrale di Giangurgolo” Commedia in due atti di Oreste Arconte – Regia di Oreste Arconte
Parrocchia “Madonna delle Grazie” Gallico-Reggio Calabria ore 21,30
Sabato 8 Settembre
“Ho vinto” Laboratorio teatrale “Compagnia del sorriso Gabriele Allegrino” Commedia in due atti di Giovanni Allota-Regia di Giovanna Tripaldi Parocchia “S.Aurelio vescovo e martire” Arghillà-Reggio Calabria ore 21.00
Domenica 9 Settembre
“Si u ziu Calogiru sapi a verità….pirdimu l’eredità” Gruppo Teatrale“Grangia Pietro Praticò” Commedia brillante in tre atti di Calogero Maurici-Regia di Francesco Lia
Parrocchia”Santi Giovanni Nepomuceno Filippo Neri” Reggio Calabria ore21,00
Lunedì 10 Settembre 2018
“Mi presti a to mugghieri” GruppoTeatrale“San Paolo a la rotonda” Commedia brillante in tre atti di NinoMignemi-Regia di Giuseppe D’Agostino
Parocchia“San Paolo a la rotonda” Reggio Calabria – ore21,00
Martedì 11 Settembre 2018
“Cosi,cosi,cosi non misi cuntunu” Associazione culturale“Teatro libero reggino” Commedia brillante in due atti di Lucio Maria Regia di PasqualeCuzzocrea
Parrocchia“SacrocuorediGesù”ReggioCalabria – ore21,30
PIAZZAORANGE
SABATO 8 SETTEMBRE
CONFCOMMERCIO VIADELGUSTO-PRODOTTI TIPICI ORE21.00
DOMENICA 9 SETTEMBRE
CONFCOMMERCIO
VIADELGUSTO-PRODOTTI TIPICI ORE21.00
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE
ASD TENNIS TAVOLO CASPER TENNIS TAVOLO PER TUTTI DALLE ORE11.00-ALLE22.00
SCALINATE TEATRO F.CILEA
DOMENICA 9 SETTEMBRE “OGGI S(U)ONO IO” CONCERTO DI CHITARRA ORE21.00
ASSOCIAZIONE ATMOSFERE POPOLARI CANTAUTORE MICHELANGELO GIORDANO CONCERTO EVENTO
“ROSA BALISTRERI SULLE STRADE POPOLARI” ORE22.00
ATRIO TEATRO F.CILEA
DAL 6 AL 12SETTEMBRE
MOSTRA FOTOGRAFICA -MONDO GRECANICO E DINTORNI ORE10.00-12.00//ORE17.00-19.30
LUNGOMAREFALCOMATÁ STAZIONELIDO
DAL 8 AL 11SETTEMBRE
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PASTICCERI REGGINI MANIFESTAZIONE“SCIRUBETTA” DEGUSTAZIONE GELATO ARTIGIANALE DALLE ORE17.00 ALLE01.00
LIDOCOMUNALE
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE
SPETTACOLO PIROTECNICO ORE24.00
RADA GIUNCHI LARGO LIDO COMUNALE
DOMENICA 9 SETTEMBRE
ASSOCIAZIONE REGHIUM URBI SANTI QUA 1908
MERCANTE IN FIERA DALLE ORE 08.00 ALLE 23.00
PIAZZA GARIBALDI
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE COMITATO CORSO SUD
MUSICA AL SUD-ARTISTA MIMMO CAVALLARO ORE21.30
CORSO GARIBALDI
DOMENICA 9 SETTEMBRE
ASSOCIAZIONE FILARMONICA SAN DEMETRIO MOSORROFA SFILATA -DALLA VILLA COMUNALE A SANGIORGIO AL CORSO DALLEORE18.00
LUNEDI’10SETTEMBRE
CLUB AMICI DELLA VECCHIA 500 VI^RADUNO FIAT500-MADONNA DELLA CONSOLAZIONE-SFILATA FIAT500
ORE 17.30 FINO ALLE 22.30
CHIOSTRO DI S.GIORGIO ALCORSO ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI AL VOLONTARIO DEI DUEMARI
MOSTRA FOTOGRAFICA “SCATTI DI VALORE. SGUARDI SUI VALORI DEL VOLONTARIATO” DALLE ORE18.00 ALLE24.00
EPOSIZIONE INFIORATA
LUNGOMARE ITALO FALCOMATà 6SETTEMBRE 2018
ORE08,00:
ASSOCIAZIONE PORTATORI DELLA VARA “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE”
COLLOCAZIONE SUL LUNGOMARE “QUADRO MADONNA DELLACONSOLAZIONE ”MISURE MT.3,20X3,20 INTERAMENTE COMPOSTO DI FIORI
MATTINO DEL DONATORE
PIAZZA CAMAGNA-REGGIOCALABRIA -9 SETTEMBRE 2018 ORE 09,00-13,00-PRESIDIO AVIS
MOSTRAFOTOGRAFICA:“MARIARUCUNSOLU–TRACULTOEPIETàPOPOLARE”
ESPOSIZIONE: GALLERIA DI PALAZZO SAN GIORGIO REGGIO CALABRIA -06-11 SETTEMBRE 2018
Giovedì 6 Settembre 2018-
Orari:
ore18,00- Inaugurazione mostra ore21,30 chiusura
Venerdì 7 Settembre 2018-
Orari:
Mattino Pomeriggio
ore10,00-12,30 ore18,00-21,30
Sabato 8 Settembre 2018-
Orari
Mattino Pomeriggio
CHIUSO ore18,00-21,30
Domenica 9 Settembre 2018–
Orari
Mattino Pomeriggio
ore 10,00-12,30 ore 18,00-21,30
Lunedì 10 Settembre2018–
Orari
Mattino Pomeriggio
ore 10,00-12,30 ore 18,00-21,30
Martedì 11 Settembre2018–
Orari
Mattino Pomeriggio
ore 10,00-12,30 ore 21,00-22,30
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