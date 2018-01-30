Da qualche giorno sugli scaffali di F.I.C.O. EATALY WORLD, il parco alimentare più grande del mondo inaugurato a Bologna lo scorso Novembre, c’è anche Caffè Mauro con le sue miscele di punta, De luxe e Centopercento (nel formato lattina da 250 g macinato), l’ esclusiva e rivoluzionaria Mokaquick (la capsula per Moka da tre tazze) e il caffè bio fairtrade.

Una sfida importante quella di F.I.C.O. – la Fabbrica Italiana Contadina – ossia di racchiudere in un unico spazio tradizioni locali, cultura del cibo di Qualità e tutto il gusto dell’agroalimentare italiano piu’ rappresentativo.

E Caffè Mauro è stata scelta e selezionata, tra tantissime Aziende italiane, proprio per rappresentare l’Eccellenza del suo prodotto che, grazie alla sua Qualità, è riuscito a varcare i confini nazionali, raggiungendo oltre 50 Stati nel Mondo, facendo diventare il Brand conosciutissimo e molto amato nel panorama internazionale dell’agroalimentare.

L’esperienza di F.I.C.O. EATALY WORLD è un’esperienza extrasensoriale, che parte dal semplice contatto con la Terra e prosegue con la scoperta di cio’ che mangiamo, in un viaggio tra i meravigliosi sapori d’Italia. E Caffè Mauro, grazie al gusto ed alla varietà delle sue miscele ben si sposa con tutto questo, rappresentando egregiamente l’ Eccellenza del Made in Italy nel Mondo.