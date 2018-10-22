L’assemblea elettiva della Federazione italiana gioco calcio ha eletto il nuovo presidente alla prima votazione con il 97,2% dei voti espressi: è il candidato unico Gabriele Gravina

Dopo 9 mesi di commissariamento la Figc ha un presidente eletto. Si tratta di Gabriele Gravina, ex numero uno della Serie C, unico candidato alla poltrona più importante del calcio italiano.

“Il calcio che vorrei è quello dei giovani, ma anche quello femminile. Vorrei anche un calcio sostenibile, delle famiglie, capace di fare impresa e un calcio con impianti moderni e funzionanti. Abbiamo bisogno di un rilancio basato sull’ascolto di tutte le componenti, ma anche con un’apertura verso il nuovo. E’ una occasione storica di rilancio, il riscatto comincia oggi. Tutti insieme calciamo”.