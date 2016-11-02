Cantante calabrese a New York per il suo nuovo videoclip ‘Verso’
Il pianoforte sulla 7° strada per il nuovo singolo dell'album Altre Me: un tango sensuale tra la cantautrice e la città
02 Novembre 2016 - 18:03 | di Pasquale Romano
Le note del pianoforte di Nicoletta Filella invadono la 7° strada a New York, tra lo stupore dei turisti in occasione delle riprese del nuovo videoclip girato nella Grande Mela.
Il singolo Verso dall’album Altre Me
“Verso” è il nuovo singolo tratto dall’album ‘Altre Me’, in uscita alla fine dell’anno, che racconta di un tango argentino, sensuale, ballato tra la cantautrice e la città di New York: un passo a due ora lento, ora pizzicato dalle note balcaniche, che caratterizzano la musica di Nicoletta Filella.
“New York è una città che va corteggiata – afferma la cantante di origini calabresi – e che ti seduce in ogni suo angolo, che ti prende come un cavaliere nel tango. New York in questo videoclip si lascia scoprire nel suo essere multietnica, latina, italiana; è ancora oggi la città in cui è possibile suonare per strada e catturare l’attenzione della gente, è ancora il luogo dove possono realizzarsi i propri sogni”.
Il regista del videoclip
“Il tango romantico ma moderno di Nicoletta mi ha subito fatto venire in mente le scene di un film di Woody Allen; atmosfere urbane ma poetiche; perciò ho pensato subito a New York – dice il regista del videoclip Stefano Poletti – . Quale location migliore dove ambientare un tango di due persone che si rincorrono? ‘Un passo verso di te ed un passo verso di me’, proprio nella metropoli dove sembra che ognuno viva nel suo piccolo microsistema e non voglia più condividere grandi emozioni con gli altri, il tango diventa un ballo sovversivo dove al contrario i due ballerini devono trovare una magia fra di loro cercando di compenetrarsi il più possibile. L’idea poi si è anche sviluppata verso ‘la scoperta’, Nicoletta in giro per la città a scrutare come la gente si ‘muove’ dentro La Grande Mela”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie