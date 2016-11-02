Cantante calabrese a New York per il suo nuovo videoclip ‘Verso’

Le note del pianoforte di Nicoletta Filella invadono la 7° strada a New York, tra lo stupore dei turisti in occasione delle riprese del nuovo videoclip girato nella Grande Mela.

“Verso” è il nuovo singolo tratto dall’album ‘Altre Me’, in uscita alla fine dell’anno, che racconta di un tango argentino, sensuale, ballato tra la cantautrice e la città di New York: un passo a due ora lento, ora pizzicato dalle note balcaniche, che caratterizzano la musica di Nicoletta Filella.

“New York è una città che va corteggiata – afferma la cantante di origini calabresi – e che ti seduce in ogni suo angolo, che ti prende come un cavaliere nel tango. New York in questo videoclip si lascia scoprire nel suo essere multietnica, latina, italiana; è ancora oggi la città in cui è possibile suonare per strada e catturare l’attenzione della gente, è ancora il luogo dove possono realizzarsi i propri sogni”.