Film su comunità rom calabrese selezionato per il Festival di Cannes
Il film di Jonas Carpignano sulla comunità rom calabrese, nato nei laboratori del TorinoFilmLab, entra nella selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs
21 Aprile 2017 - 19:10 | di Pasquale Romano
C’è anche un film sviluppato all’interno di TorinoFilmLab nel 2015, ‘A Ciambra’ di Jonas Carpignano, tra i 19 lungometraggi presentati nella selezione della 49/a Quinzaine des Realisateurs di Cannes. Il 2017 si è aperto con cinque lungometraggi sostenuti dal TorinoFilmLab presentati tra il Sundance e i festival di Rotterdam e Berlino.
E ora tocca al Festival di Cannes.
‘A Ciambra’, opera seconda, è incentrata sulla storia dei membri di una piccola comunità Rom in Calabria, prodotta da Stayblack Productions (Italia/Usa), e coprodotta da Rt Features (Brasile), Sikelia Productions di Martin Scorsese (Usa) e Rai Cinema (Italia). Le vendite internazionali sono curate da Luxbox (Francia). Carpignano è un regista attento al sociale: la sua opera prima, ‘Mediterranea’, presentato nel 2015 alla Semanine de la Critique di Cannes, raccontava il drammatico viaggio di due rifugiati africani in cerca di un futuro migliore in Italia.
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