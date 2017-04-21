Film su comunità rom calabrese selezionato per il Festival di Cannes

C’è anche un film sviluppato all’interno di TorinoFilmLab nel 2015, ‘A Ciambra’ di Jonas Carpignano, tra i 19 lungometraggi presentati nella selezione della 49/a Quinzaine des Realisateurs di Cannes. Il 2017 si è aperto con cinque lungometraggi sostenuti dal TorinoFilmLab presentati tra il Sundance e i festival di Rotterdam e Berlino.

E ora tocca al Festival di Cannes.

‘A Ciambra’, opera seconda, è incentrata sulla storia dei membri di una piccola comunità Rom in Calabria, prodotta da Stayblack Productions (Italia/Usa), e coprodotta da Rt Features (Brasile), Sikelia Productions di Martin Scorsese (Usa) e Rai Cinema (Italia). Le vendite internazionali sono curate da Luxbox (Francia). Carpignano è un regista attento al sociale: la sua opera prima, ‘Mediterranea’, presentato nel 2015 alla Semanine de la Critique di Cannes, raccontava il drammatico viaggio di due rifugiati africani in cerca di un futuro migliore in Italia.