La Calabria investe sul cinema

Film, cortometraggi e documentari: un nuovo fermento anima il cinema calabrese, dal successo di Anime nere ai festival indipendenti e ai piani della film commission

Sono diverse le soddisfazioni ottenute negli ultimi anni dalle produzioni calabresi in campo cinematografico. Film, cortometraggi e documentari, un nuovo fermento incoraggia esordienti e registi più navigati. Un linguaggio innovativo, talvolta sperimentale, fa da corollario ad una serie di progetti che incontrano il favore di pubblico e critica. ‘Anime nere’, film del 2014 che come un pugno allo stomaco raccontava la ‘ndrangheta calabrese, è stata forse la scintilla che ha permesso la crescita importante manifestatasi di recente.

Il ruolo della Calabria film commission

Un’operazione culturale che è anche economica e che segue la ripresa e lo sviluppo della Calabria film commission, fondazione che sostiene e promuove le imprese operanti nel distretto audiovisivo calabrese e la formazione delle maestranze, fornendo supporto per la ricerca di location e per il casting. La fondazione rilancia le attività per il 2017 con un piano da 500mila euro e un bando per nuovi progetti da 1 milione di euro.

“La Calabria è un grande cantiere audiovisivo aperto. In questi mesi non abbiamo fatto nulla di eccezionale se non ascoltare e guardare quello che in precedenza molte istituzioni avevano ignorato. Abbiamo incontrato talenti sulla buona strada e apprendisti che hanno bisogno di formazione ed esperienza. Stiamo anche ricostruendo la mappa dell’altra Calabria cinematografica. Nuove generazioni che con le telecamere del XXI secolo narrano la nostra regione da un nuovo e significativo punto di vista”, ha dichiarato Paride Leporace (direttore protempore della fondazione calabrese) ai microfoni de ‘Il Sole 24 ore’

Registi e festival calabresi

Vincenzo Caricari, di Siderno, ad esempio, è approdato a Cannes con lo short film ‘Rosa’, mentre il reggino Fabio Mollo è pronto a far uscire il suo secondo film, ‘Il padre d’Italia’, dopo aver lavorato al backstage e ad un documentario sulla serie ‘The Young Pope’ di Paolo Sorrentino. Calabria Film festival ha promosso ‘Racconto Calabrese’ di Renato Pagliuso, in cui accanto ad attori locali recita l’americano Robert Woods.

L’energia registrata negli ultimi anni è confermata dalla presenza dei numerosi festival e iniziative indipendenti, come ad esempio La Guarimba international film festival di Amantea e il Film Festival di Pentidattilo, punto di incontro incontri tra giovani cineasti e maestri del cinema di tutto il mondo.