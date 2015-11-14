Filobio, la collezione invernale per piccini

Giacchina in lana merino lavabile in lavatrice e T-shirt in cotone biologico con le ochette Anito e Anita per bambini da 0 a 4 anni

di Daniela Bonanno Conti – Per quest’inverno sono diverse le proposte di abbigliamento che renderanno più calde le giornate dei nostri piccini. Il brand Filobio ci pensa con la sua nuova collezione invernale. Si tratta di una collezione molto trendy, realizzata per bambini da 0 a 4 anni. Le collezioni del brand sono comode e originali e al tempo stesso sono espressione del design e del gusto italiano. Per alleggerire le nostre giornate invernali, possiamo vestire i nostri piccini con l’esclusiva giacchina 100% in lana merino, dotata di un tenero cappuccio con pompon e di una singolare chiusura a doppio petto che permette di mantenere al caldo i nostri piccini.

La giacchina è lavabile in lavatrice grazie a un apposito procedimento ecofriendly ed è realizzata con filato italiano certificato Tessile Salute. Per la gioia delle mamme, sarà possibile scegliere tra le varie tonalità delle giacchine. Si parte dell’ elegante bianco melange, al blu intenso, passando per il raffinato grigio, terminando con il sofisticato colore nuovo di Tropea. Ma non finisce qui, oltre alla giacchina, sono belle da indossare durante i periodi più freddi le classiche e singolari T-shirt con manica lunga in cotone 100% biologico che presentano la stampa a colori atossici delle simpatiche mascotte, Anito e Anita, due singolari ochette vestite con abbigliamento prettamente invernale.