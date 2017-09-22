È con immensa soddisfazione, facendo seguito alle indicazioni avute durante l’ultima assemblea, abbiamo il piacere di comunicare che è stato concluso l’acquisto della sede del COLLEGIO MAESTRI DI SCI DELLA CALABRIA.

La sede selezionata come la migliore, tra le diverse possibili alternative, è un nuovissimo e luminoso ufficio di 70 mq open space con servizi posto al piano terra di un immobile di pregio in via Pedro Alvares Cabral n°18 di Rende (CS).

Una casa comune per i maestri calabresi

Finalmente, con orgoglio, possiamo affermare che tutti i maestri calabresi hanno una casa comune dove poter incontrarsi per discutere il presente, ricordare il passato e progettare il futuro della nostra professione.

L’acquisto della nuova sede, prima fortemente sostenuta dall’intero Consiglio Direttivo e successivamente condiviso dalla maggioranza dell’assemblea, è stato concluso con il principale obbiettivo di rafforzare l’identità del nostro collegio che in questi anni si è guadagnato l’attenzione delle istituzioni regionali e dei maggiori esponenti tra gli addetti ai lavori a livello Nazionale.

Le risorse e il futuro del Collegio

La gestione oculata delle risorse, un grande spirito di sacrificio e una grande dedizione, unitamente ad una visione strategica dell’intero CD con in testa il Presidente, ha prodotto in questi anni le condizioni che hanno consentito una stabilità economica che ci ha permesso di strutturarci come veramente pochi collegi regionali sono riusciti a fare.

La speranza è quella che questa operazione oltre a rafforzare il senso di appartenenza di ogni singolo maestro al Collegio CALABRIA, possa attrarre ulteriormente l’attenzione delle istituzioni regionali che sicuramente prenderanno atto che il COLLEGIO MAESTRI DI SCI DELLA CALABRIA merita di essere candidato a pieno titolo a ricoprire un ruolo da protagonista per lo sviluppo del turismo invernale della nostra Regione.

Ufficio Stampa Collegio Maestri Di Sci Calabria