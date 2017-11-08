Emiliano Scarcello, allenatore attivissimo sia in ambito maschile che femminile ha trascorso un’esperienza indimenticabile.

L’allenatore di Calabria, impegnato nei progetti della Centro Basket Catanzaro ha avuto l’onore di partecipare attivamente agli allenamenti del progetto azzurro in rosa denominato High School Basket Lab.

Le ragazze di High School BasketLab, il progetto ideato quest’anno dalla FIP insieme al CONI, prima di partire per la Polonia per giocare la Youth League, il torneo riservato a diverse squadre europee Under 14,hanno ospitato la voglia di imparare di un Coach per regione.

Scarcello ha avuto l’opportunità di confrontarsi con lo staff azzurro e con il promettente gruppo dove gioca l’ambiziosa reggina Ashley Egwoh della Lumaka Reggio Calabria.

Fonte: Stampa FIP Calabria