Esperienza indimenticabile per il coach Scarcello
Il coach Emiliano Scarcello, impegnato con il Centro Basket Catanzaro, vive l'esperienza del progetto azzurro High School Basket Lab ideato dalla FIP insieme al Coni
08 Novembre 2017 - 15:43 | di Eva Curatola
Emiliano Scarcello, allenatore attivissimo sia in ambito maschile che femminile ha trascorso un’esperienza indimenticabile.
L’allenatore di Calabria, impegnato nei progetti della Centro Basket Catanzaro ha avuto l’onore di partecipare attivamente agli allenamenti del progetto azzurro in rosa denominato High School Basket Lab.
Le ragazze di High School BasketLab, il progetto ideato quest’anno dalla FIP insieme al CONI, prima di partire per la Polonia per giocare la Youth League, il torneo riservato a diverse squadre europee Under 14,hanno ospitato la voglia di imparare di un Coach per regione.
Scarcello ha avuto l’opportunità di confrontarsi con lo staff azzurro e con il promettente gruppo dove gioca l’ambiziosa reggina Ashley Egwoh della Lumaka Reggio Calabria.
Fonte: Stampa FIP Calabria
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