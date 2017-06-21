FIP Calabria, le parole del Presidente Paolo Surace

Il Presidente della Fip Calabria Paolo Surace è un “fiume in piena”. Novità su novità, eventi su eventi per il mondo cestistico regionale. Terminato il clinic nazionale di Minibasket con Maurizio Cremonini è partito un seminario universitario per preparatori fisici, subito dopo il Pao con Coach Bolignano a Cosenza ed ancora il torneo nazionale di Minibasket “Ionicup Arena”, anche se, le novità sono davvero molteplici.

La Ionicup Arena di Locri

Ionicup Arena, qualcosa di speciale, dico bene?

La grande famiglia dell’Eutimo Locri ha fatto, come sempre, uno splendido lavoro: uno scenario fantastico ed una manifestazione di minibasket di primissimo livello in Italia. Enzo Schirripa ed i suoi operatori, da Lucia Rossi, Roberto e Sergio Schirripa, Nino Epifania sono stati letteralmente meravigliosi. Sono iniziative che fanno bene al basket e noi, come Comitato Regionale Fip le mettiamo al primo posto per importanza.

Gli eventi in programma

Tantissime argomentazioni: Tredicesima edizione del Trofeo del Mediterraneo a Sant’Andrea dello Jonio, Clinic per gli allenatori con Coach Pasquale Iracà, partenza della Scuola Arbitrale, novità dal minibasket senza dimenticare la giornata in rosa programmata per giovedì. Tanta carne al fuoco, dico bene?

Si sta lavorando molto. Sono tutte iniziative che hanno uguale importanza. Siamo nella fase conclusiva della stagione ma non c’è soluzione di stop per noi, dobbiamo dare tantissimo per questo movimento anche nell’ottica di partire con il piede giusto nel prossimo anno. Si parte giovedì con la festa del basket in rosa. Sarà una grande festa del basket femminile: sarà presente il vice-Presidente federale Mara Invernizzi. La sua sensibilità e passione sembra rispondere ai nostri feedback sul territorio: abbiamo già avuto più di cento adesioni. Mara Invernizzi, atleta azzurra e campionessa del basket ha accettato di buon grado il nostro invito e non vediamo l’ora di iniziare. Il rilancio del basket femminile farà coppia con la partenza della Scuola arbitrale, un punto altissimo per il nostro Cia regionale e per tutti i giovani arbitri che si avvicinano a questo sport. Vi posso anticipare che “il Villaggio Italia” che avete potuto ammirare alla Ionicup sarà presente giovedì 22 giugno al PalaCalafiore per la festa del basket in rosa. Venerdì 23,invece, partirà il tredicesimo Torneo del Mediterraneo, dedicato ai 2002: giocherà la rappresentativa di Calabria insieme a Sicilia, Campania e Basilicata sul parquet di Sant’Andrea dello Jonio.

Il rilancio dei campionati regionali

E’ il momento giusto per far bene?

I protagonisti sono i cestisti. Il bene è il basket. Durante il week-end presenteremo le nuove Doa regionali. Abbiamo già parlato con la Fip centrale per permettere il rilancio dei campionati nella nostra regione e ci saranno grandi novità specialmente nel settore in rosa. Se lavoriamo tutti insieme e poniamo come unico obiettivo la pallacanestro possiamo fare un servizio per la comunità cestistica e per i nostri ragazzi. E’ arrivato il momento di lasciare a margine i distinguo personali e pensare al bene collettivo.