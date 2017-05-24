FIP Calabria, numeri importanti dal Seminario di Catanzaro

Sabato 20 Maggio presso la facoltà di Scienze Motorie di Catanzaro si è tenuto un seminario dedicato alla preparazione fisica della pallacanestro .

II Comitato regionale FIP della Calabria è stato partner attivo dell’iniziativa atta a promuovere a tutti i livelli quelle che sono le metodologie e le esperienze più adatte per l’allenamento del giocatore di pallacanestro.

L’iniziativa, nata in sinergia con l’Università degli Studi di Catanzaro con la collaborazione dell’Associazione preparatori fisici Italiani Pallacanestro ha ottenuto ottimi riscontri.

I relatori sono stati Gianni Cedolini (Coordinatore dei corsi di formazione FIP) e Roberta Vozza (Preparatrice fisica territoriale Calabria).

La preparatrice fisica territoriale della Calabria,Roberta Vozza ha affermato:”Ho avuto Impressioni positive. Non mi aspettavo questa partecipazione così importante. Duecentoquarantasette iscritti sono davvero un numero cospicuo considerando che gli studenti hanno terminato il proprio cammino relativo alle lezioni appena al venerdì.

C’erano tanti studenti “fuori-sede” che viaggiano ed hanno preferito rimanere a Catanzaro per seguire il seminario: è stato senza dubbio un grande risultato”

E’ stata la prima collaborazione tra la Fip Calabria e l’Università di Catanzaro: io ho vissuto la vita universitaria durante il mio percorso di studi ed ho sempre creduto tanto in questo progetto per dare una specifica importante sul basket agli studenti. Mi auguro che nel prossimo mese possa partire un nuovo corso di Preparatore di base. Ho l’obbligo di ringraziare Gianvito Fontanella, grandissimo collaboratore per la riuscita del seminario senza dimenticare Francesco Abritta rappresentante degli studenti in seno alla Commissione Movimento Primavera Studentesca”.