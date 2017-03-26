FIP Calabria: i primi passi del ‘3VS3’
Dal 27 marzo i seminari informativi sul 3 vs 3 della Fip Calabria: tappe in Sila, a Catanzaro e a Reggio, poi la fase regionale
26 Marzo 2017 - 11:28 | di Vincenzo Comi
La Fip Calabria inizia a strutturarsi per mandare in scena la novità riguardante il “tre contro tre”.
La disciplina del basket “a metà campo” diventerà argomentazione delle prossime Olimpiadi, nel frattempo, tutta Italia si struttura.
In Calabria si inizia lunedì: si parte con il primo seminario informativo “3 vs 3” a Cosenza.
Le tappe partono il 27 Marzo in Sila, a seguire il 31 a Catanzaro e il 3 aprile a Reggio. Le giornate andranno a chiarire le modalità di gioco delle finali provinciali dei campionati studenteschi che inizieranno il 28 Marzo a Cosenza e a seguire in tutta la regione.
La fase regionale,infine, si giocherà, probabilmente il 4 Maggio a Lamezia Terme.
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