FIP Calabria: nuovo raduno per i 2005 di Calabria
Terzo raduno per la Red Conference del Progetto Giovani Calabria: domenica 10 dicembre 2017 al PalaSavutano i migliori talenti 2005 del catanzarese
08 Dicembre 2017 - 15:27 | di Eva Curatola
Nuovo raduno per i 2005 di Calabria.
Al lavoro la “Red Conference” inserita all’interno del Progetto Giovani Calabria.
Terzo raduno per la selezione che raggruppa i migliori talenti del catanzarese: i giovani giocatori scenderanno in campo domenica 10 Dicembre 2017 al PalaSavutano.
Lo staff è composto dal Dirigente del Comitato Regionale, Danilo Cirelli, i Coach Umberto Di Martino, Antonio Giglio e Fusto Scerbo e la preparatrice fisica territoriale Roberta Vozza.
Ventiquattro convocati divisi tra le seguenti società: Basketball Lamezia, Mater Domini Catanzaro, Smaf Catanzaro, Jonica Basket, Scuola Basket Crotone e Nuovo Basket Soverato.
Ecco la lista dei convocati.
ATLETI CONVOCATI
BARONELLO Riccardo
F.BASKETBALL LAMEZIA
CALENDA Andrea
ASD MATER DOMINI
CERRA Antonio
F.BASKETBALL LAMEZIA
CHIARELLA Domenico
ASD SMAF CZ
CONCOLINO Riccardo
ASD SMAF CZ
CORRADINO Walter
ASD SMAF CZ
DE FEO Luca
ASD SMAF CZ
DE TOMMASO Luca
JONICA BASKET
DI PIETRO Francesco Maria
SCUOLA BASKET CROTONE
FERRAIOLO Emanuele
F.BASKETBALL LAMEZIA
FIORENZA Fracesco
JONICA BASKET KR
GIAMPA’ Francesco
F.BASKETBALL LAMEZIA
GLIWA Andrea Karol
ASD SMAF CZ
GRANDE Gabriele
F.BASKETBALL LAMEZIA
GRECO Filippo
F.BASKETBALL LAMEZIA
LOMBARDI Francesco
F.BASKETBALL LAMEZIA
MARCELLO Ivan
JONICA BASKET
MISCIMARRA Marco
F.BASKETBALL LAMEZIA
MONIZZA Alessandro
ASD SMAF CZ
MONTALTO Domenico
ASD MATER DOMINI
PRIVITERA Riccardo
NUOVO BASKET SOVERATO
SCALZO Antonio
POL. SAN MICHELE
STRONGOLI Paolo
POL. SAN MICHELE
TOLOMEO Andrea
ASD SMAF CZ
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