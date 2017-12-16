All’interno del Progetto Giovani Calabria, il Comitato Regionale, seguendo i dettami del Referente Tecnico Simona Pronestì ha programmato un nuovo raduno riguardante la “Blue Conference”, raggruppamento che include i migliori talenti cestistici silani nati nel 2005.

Appuntamento a Rossano nella domenica cestistica del basket presso la Palestra di Via Alessandro Manzoni. L’organizzazione è affidata al Dirigente del Comitato Regionale Antonio Tiberi.

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L’aspetto tecnico, invece, è affidato ai tecnici Andrea Fiertler, Luigi Coluccio e Giuseppe Saccone. I convocati sono diciotto ed arrivano dalle seguenti società: Murialdina, Chicos, Cus Cosenza, Micromega Cosenza.

ATLETI CONVOCATI