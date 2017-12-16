FIP Calabria, raduno a Rossano per i 2005
Nuovo raduno del Progetto Giovani Calabria a Rossano per la Blue Conference: diciotto i convocati tra i migliori talenti silani nati nel 2005
16 Dicembre 2017 - 17:55 | di Vincenzo Comi
All’interno del Progetto Giovani Calabria, il Comitato Regionale, seguendo i dettami del Referente Tecnico Simona Pronestì ha programmato un nuovo raduno riguardante la “Blue Conference”, raggruppamento che include i migliori talenti cestistici silani nati nel 2005.
Appuntamento a Rossano nella domenica cestistica del basket presso la Palestra di Via Alessandro Manzoni. L’organizzazione è affidata al Dirigente del Comitato Regionale Antonio Tiberi.
L’aspetto tecnico, invece, è affidato ai tecnici Andrea Fiertler, Luigi Coluccio e Giuseppe Saccone. I convocati sono diciotto ed arrivano dalle seguenti società: Murialdina, Chicos, Cus Cosenza, Micromega Cosenza.
ATLETI CONVOCATI
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1 BIONDO Alex
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B. MURIALDINA
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2 CANDREAVA Francesco
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CHICOS BASKET
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3 CORVINO Matteo
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CHICOS BASKET
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4 CURIA Gabriele
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B. MURIALDINA
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5 DE LUCA Francesco
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CUS COSENZA
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6 DODARO Francesco
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MICROMEGA CS
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7 DONATO Umberto
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MICROMEGA CS
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8 DUFF William
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CUS COSENZA
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9 FAILLA Santiago
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CHICOS BASKET
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10 FIERTEL Mattia
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MICROMEGA CS
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11 RUFFO Gaetano
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B. MURIALDINA
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12 PALUMBO Angelo
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MICROMEGA CS
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13 PELLEGRINO Giuseppe
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CUS COSENZA
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14 POCHET Alfredo Gioele
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B. MURIALDINA
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15 PONTE Carlo
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MICROMEGA CS
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16 ROSI Marco
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CHICOS BASKET
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17 SCARPELLI Pablo Egidio
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MICROMEGA CS
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18 XU Roberto
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MICROMEGA CS
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