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Fip Calabria, ritorna la ‘Giornata Azzurra’

Allenamenti coordinati dal referente tecnico e clinic con il coach azzurro Antonio Bocchino: l'8 maggio il basket nazionale fa tappa a Reggio

27 Aprile 2017 - 19:12 | di Pasquale Romano

Giornata Azzurra della Fip, immagine dell'edizione in Basilicata

La “Giornata Azzurra” fa tappa in Calabria. Lunedì 8 Maggio 2017 al PalaCalafiore di Reggio Calabria full immersion e pomeriggio di basket per tutti gli appassionati.
Dalle ore 16 alle ore 19 si terranno due sessioni di allenamenti coordinati dal Referente Tecnico Territoriale Domenico Bolignano.

Il clinic per allenatori e istruttori minibasket

A partire dalle ore 19 alle ore 22 si terrà,invece, un clinic integrato per allenatori, istruttori minibasket e preparatori fisici tenuto dal Coach azzurro Antonio Bocchino in compagnia di Roberta Regis, componente staff nazionale minibasket scuola e del Preparatore fisico territoriale della Calabria Roberta Vozza.
In campo due gruppi di lavoro: i nati nel 2000-01 che saranno allenati dai tecnici Pasquale Motta, Andrea Pellicanò, Giuseppe Polimeni e Riccardo Pusateri con l’ausilio del medico Vincenzo Tripodi, della fisioterapista Liliana Praticò e del Dirigente del Comitato Fip Calabria Roberto Priolo.
A seguire,invece, spazio per i 2002 che si avvarranno dei Coach Simona Pronestì e Francesco Romeo.
Ecco i convocati.

GRUPPO NATI 2000-2001

CONVOCATI
1 – ANTONICELLI SIMONE 2001 VIOLA SS.D ARL RC
2 – BIANCHI DAVIDE 2000 VIOLA SS.D ARL RC
3 – CAROE’ MARCO 2001 VIOLA SS.D ARL RC
4 – CENTOFANTI GIOVANNI 2001 NUOVA JOLLY RC
5 – CITRARO TOMMASO 2001 SMAF CATANZARO
6 – SALADINO ALESSANDRO 2000 ASD BASKETBALL LAMEZIA
7 – DOLCE MATTIA F.SCO 2000 SMAF CATANZARO
8 – FIORILLO ERIC 2000 VAL GALLICO RC
9 – MANGIONE NICOLA 2000 ASD BASKETBALL LAMEZIA
10 – MUIA’ ANDREA 2001 EUTIMO BASKET LOCRI
11 – MUSMANNO ANDREA 2001 POLLINO CASTROVILLARI
12 – PALLONE SAMUELE V 2000 DELIZIA AMANTEA
13 – PINO GIOVANNI 2001 CAB COSENZA
14 – ROMEO FEDERICO 2001 LUMAKA BASKET RC
15 – SCALA FRANCESCO 2001 SMAF CATANZARO
16 – SCIALABBA GIOVANNI 2000 VIOLA SS.DARL RC
RISERVE A CASA
1 – CICCARELLO SIMONE 2000 VIOLA SS.D ARL RC
2 – COMMISSO COSIMO 2000 SMAF CATANZARO
3 – GALDINI LORENZO 2001 ASD CAB COSENZA
4 – IAZZOLINO GIUSEPPE 2001 POLLINO CASTROVILLARI
5 – MANTI LEONARDO 2001 ASD ASD LU.MA.KA. BASKET
6 – PILO’ DAVIDE 2000 SMAF CATANZARO
7 – RUSSO GIUSEPPE 2001 CESTISTICA GIOIESE
8 – VIOLA ANTONIO 2001 ASD ASD LU.MA.KA. BASKET

Il gruppo dei nati nel 2002

GRUPPO NATI 2002
Allenamento ore 17.30/19.00 – arrivo ore 17.00

CONVOCATI
1 – ARTUSO CRISTIAN 2002 NUOVA JOLLY RC
2 – BARBERA MARCO 2002 GIÒ & GIÒ PALMI
3 – BIANCHI ANDREA 2002 VIOLA SS.D ARL RC
4 – BRUGNANO DOMENICO 2002 SMAF CATANZ
5 – FALZETTA MARIO 2002 SMAF CATANZ
6 – FAZZARI FABIO 2002 VIS RC
7 – GALLO TIZIANO 2002 C.A.B COSENZA
8 – GUARNIERI RAFFAELE 2002 SMAF CATANZ
9 – MAMMONE CRISTIAN 2002 LU.MA.KA. RC
10 – MASTRIA MATTEO 2002 SMAF CATANZ
11 – MUNAÒ GIACOMO 2002 LU.MA.KA. RC
12 – SESTITO ANDREA 2002 SMAF CATANZ
13 – SHVETS DENYS 2002 SMAF CATANZ
14 – TOPIA VINCENZO 2002 PALLAC. VIBO VAL
15 – VELONÀ MATTEO 2002 LU.MA.KA. RC
16 – MARCIANÒ PAOLO 2002 LU.MA.KA. RC

RISERVE A CASA
1 – CERSOSIMO ALESSANDRO 2002 C.A.B COSENZA
2 – CIPRI MARCO 2002 GIÒ & GIÒ PALMI
3 – GATTUSO NICOLA 2002 VIS RC
4 – IELAPI ALESSANDRO 2002 VIS RC
5 – MARTINO VINCENZO 2002 VIS RC
6 – MAZZA VITO 2002 PALLAC. VIBO VAL
7 – SCARPINO LUCIANO 2002 SMAF CATANZ
8 – VENTRE GIUSEPPE 2002 GIÒ & GIÒ PALMI

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