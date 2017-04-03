FIP Calabria: tutti i vincitori del ‘Join the game’ regionale

Grande festa e tanto seguito per il basket giovanile. Domenica mattina 2 Aprile al Pianeta Viola di Reggio Calabria è andata in scena la fase regionale del Join the Game.

Le squadre vincitrici delle rispettive categorie hanno ottenuto la qualificazione per la Finale Nazionale di Jesolo (VE) in programma il 20 e 21 maggio 2017. Il Join the Game, il torneo “3contro3” Under 13 e Under 14 maschile e femminile organizzato dalla FIP collaborazione con Verde Sport e giunto alla sua 15esima edizione ed ha mandato in scena le finali provinciali in Calabria.

Dopo le riuscite fasi provinciali giocate tra Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, la giornata del Centro Viola, il Centro Viola “Massimo Mazzetto” ha mandato in scena i risultati finali della Calabria.

Titoli, coppe e braccia al cielo per Lumaka Reggio Calabria che firma una grande doppietta nelle categorie Under 14 maschili e femminili.

Il Basket Rende alza la coppa al cielo nella categoria Under 13 mentre la Nuova Jolly, già campione provinciale vince la categoria Under 13 in rosa. I vincitori Under 14 sono i ragazzi della Lumaka (b) con Ilario Pileggi e Gabriele Curciarello, Domenico Cardone e Nicolò Pio Trotta.

Nell’Under 13 vince Basket Rende con Edoardo La Neve, Luca Tiberi, Lorenzo Mazzei e Francesco Lorenzi.. Nell’Under 14 in rosa vince la Lumaka schierando Carla Arcidiaco, Giorgia Bellantone,Carla Canzonieri e Mariapia Mandalari.

Nuova Jolly in auge con Sara Centofanti, Silvia Triolo, Deborah Onugha e Ludovica Torre. Grande lavoro di tutto il team dei mini-arbitri, ufficiali di campo e dello staff del Join The Game capitanato da Adele Sergi.

I ragazzi sono stati premiati dal Presidente federale Paolo Surace in compagnia del Presidente uscente, il Geometra Sandro La Bozzetta.