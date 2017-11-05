Calendario ufficiale del girone reggino Under 13: venticinque squadre in tutta la regione e dodici nel girone unico di Reggio, con gare di andata e ritorno

La Fip Calabria ha pubblicato il calendario ufficiale del girone reggino del campionato giovanile Under 13.

Le squadre partecipanti sono tante e sono state divise in tre gironi in tutta la regione.

Nel girone A spazio per Cono Bovalino, OradonBosco, Cap Reggio, Beretta Lumaka, Scuola di Basket Viola, Giocobasket Gio & Gio, Eutimo Locri, Basket Alan, l’Aquilone, Basket Pellaro, Beretta Lumaka Femminile e Vis.

Nel girone B, invece, in campo Jonica Basket Crotone, Basketball Lamezia, Smaf,Nuovo Basket Soverato, San Michele Catanzaro, Pall. Vibo Valentia,Smaf B, Mater Domini.

Nel girone C, spazio per Chicos, Julitta, Micromega,Cab Cosenza e Pollino Basket.

In attesa della pubblicazione dei calendari dei raggruppamenti riguardante le province di Catanzaro e Cosenza ci focalizziamo sulla formula: Il girone unico reggino si disputerà(n. 12 squadre) con incontri di andata e ritorno all’italiana.

Le squadre classificate ai primi due posti saranno ammesse alla fase finale regionale attraverso un concentramento a 4 squadre con semifinali e finale unitamente alle squadre vincitrici dei gironi di Catanzaro e Cosenza.

Potranno giocare gli atleti nati nel 2005 e 2006.

Il calendario della prima fase: QUI