FIP – Gran Galà del Molise, sconfitta all’esordio per la Calabria
La rappresentativa Calabria cede 121 a 34 alla Campania nel debutto al Gran Galà del Molise, sabato 8 dicembre la sfida ai padroni di casa
08 Dicembre 2018 - 10:08 | di Vincenzo Comi
Inizia con una sconfitta preventivatile il Gran Galà del Molise per la rappresentativa “Calabria”. Il team allenato dai Coach Pronestì e Padula non può nulla contro la favorita numero uno al successo finale nella kermesse molisana: la straripante Campania ha vita facile contro i rappresentanti regionali.
Gara senza storia sin dalla palla a due con i campani di Coach Gentile che dilagano con il finale di 121 a 34. L’operazione riscatto è già arrivata: sabato 8 dicembre 2018, il team accompagnato dal Dirigente Lorenzi se la vedrà contro i padroni di casa del Molise.
Calabria-Campania 34-121
(8-31,4-26,1418,8-36)
Calabria:Sgarlato,Consolo 4,Malvaso 2,Miscimarra 3,Grande 2,Sorbara,Colaci,Stanganelli,Manasia,Privitera 5,Ielo 8,Giampà 9.All Pronestì Ass Padula
Campania:Sauro 19,Pisapia 12, Rossano 15,Orlando 5,Spinelli 5,Rizzo 15,Morvillo 19, Sinagra 10,Improta 3,Volpe 8,Morabito 6,Di Laura 4.All Gentile Ass Carrozzo
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie