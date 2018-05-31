Venerdì 1 giugno al Palazzetto di Pianopoli in campo Smaf-Nuova Jolly e Viola Reggio Calabria-Micromega Cosenza per le semifinali regionali Under 14

Venerdì 1 giugno 2018 è un giorno importante per la pallacanestro giovanile in Calabria. Si giocano le semifinali regionali della categoria Under 14.

Lo scenario sarà il Palazzetto di Pianopoli con due sfide in programma alle ore 16.30 ed alle ore 18.30. Si inizia con la Smaf: il sodalizio catanzarese ha già vinto grazie al lavoro del proprio network le categorie Under 15,16 e 18(con i colori della Virtus). I giallo-rossi affronteranno la Nuova Jolly Reggio Calabria.

A seguire, alle ore 18.30 scende in campo la Viola Reggio Calabria compagine leader del girone reggino: i nero-arancio se la vedranno con la seconda classificata del girone della Calabria del Nord, la Micromega Basket Cosenza. La prima sfida tra Smaf e Nuova Jolly sarà arbitrata dai fischietti Cozzoli ed Ortenzio; la seconda da Celia e Greco.