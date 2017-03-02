Fip – Riparte il Centro Tecnico Federale della Calabria

E’ stato programmato un raduno di allenamento al PalaBotteghelle di Reggio Calabria per domenica 5 Marzo che farà da apri-pista all’atteso derby reggino di C Silver, Poule Promozione tra la Vis Reggio Calabia ed il Val Gallico.

Il referente tecnico e lo staff

Il nuovo referente Tecnico Territoriale, Domenico Bolignano ha convocato una lista interessante di atleti nati nel 2000 e nel 2001.

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Il tecnico reggino si avvarrà dei Coach Giuseppe Polimeni e Riccardo Pusateri nelle vesti di assistenti, Antonio Olivadoti come formatore Minibasket, Alberto Scrima, Istruttore Regionale Cia e Roberta Vozza, Preparatore Fisico Territoriale. Lo staff medico è composto dal Dottor Vincenzo Tripodi e dalla fisioterapista Liliana Praticò. Il dirigente del Comitato Fip è Roberto Priolo.

La lista dei convocati è molto interessante: in campo, ci saranno tantissimi talenti che si stanno mettendo in mostra nei campionati regionali di Calabria e non solo.

L’autoconvocazione per i nati nel 2002

La Federbasket,inoltre ha ritenuto opportuno procedere con il metodo dell’”Autoconvocazione” per gli atleti nati nel 2002:

Possono partecipare gli atleti nati nel 2002, ritenuti tecnicamente validi e segnalati dalle proprie società di appartenenza.

ATLETI CONVOCATI

ANTONICELLI SIMONE 2001 VIOLA SS.DARL RC

BIANCHI DAVIDE 2000 VIOLA SS.DARL RC

CAROE’ MARCO 2001 VIOLA SS.DARL RC

CARUSO JOSE’ 2000 VIOLA SS.DARL RC

CENTOFANTI GIOVANNI 2001 NUOVA JOLLY RC

COMMISSO COSIMO 2000 SMAF CATANZARO

DOLCE MATTIA F.SCO 2000 SMAF CATANZARO

FIORILLO ERIC 2000 VAL GALLICO RC

GULLI’ ANTONINO 2000 VIOLA SS.DARL RC

IAZZOLINO GIUSEPPE 2001 POLLINO CASTROVILLARI

MANGIONE NICOLA 2000 ADF BASKETBALL LAMEZIA

MUIA’ ANDREA 2001 EUTIMO BASKET LOCRI

MUSMANNO ANDREA 2001 POLLINO CASTROVILLARI

PALLONE SAMUELE SALV. 2000 DELIZIA AMANTEA

PILO’ DAVIDE 2000 SMAF CATANZARO

ROMEO FEDERICO 2001 LUMAKA BASKET RC

RUSSO GIUSEPPE 2001 CESTISTICA GIOIESE

SCALA FRANCESCO 2001 SMAF CATANZARO

SCIALABBA GIOVANNI 2000 VIOLA SS.DARL RC

VENTRA GIOVANNI 2000 VILLA S.GIOVANNI

RISERVE A CASA

CICCARELLO SIMONE 2000 VIOLA SS.DARL RC

FERRAGINA FABIO MATTEO 2001 SMAF CATANZARO

GALDINI LORENZO 2001 ASD CAB COSENZA

MANTI LEONARDO 2001 ASD LU.MA.KA. BASKET

PINO GIOVANNI 2001 CAB COSENZA

VIOLA ANTONIO 2001 LUMAKA BASKET RC

STAFF TECNICO

BOLIGNANO DOMENICO REFERENTE TECNICO TERRITORIALE

VOZZA ROBERTA PREPARATORE FISICO TERRITORIALE

POLIMENI GIUSEPPE VICE ALLENATORE

PUSATERI RICCARDO VICE ALLENATORE

OLIVADOTI ANTONIO FORMATORE MB

SCRIMA ALBERTO MARIA ISTRUTTORE REGIONALE CIA

TRIPODI VINCENZO MEDICO

PRATICO’ LILIANA FISIOTERAPISTA

PRIOLO ROBERTO DIRIGENTE COMITATO