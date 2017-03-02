Fip – Riparte il Centro Tecnico Federale della Calabria
Un raduno al PalaBotteghelle di Reggio Calabria rilancia il Centro Tecnico Federale: i convocati, lo staff tecnico e l'autoconvocazione per i nati nel 2002
02 Marzo 2017 - 19:33 | di Pasquale Romano
E’ stato programmato un raduno di allenamento al PalaBotteghelle di Reggio Calabria per domenica 5 Marzo che farà da apri-pista all’atteso derby reggino di C Silver, Poule Promozione tra la Vis Reggio Calabia ed il Val Gallico.
Il referente tecnico e lo staff
Il nuovo referente Tecnico Territoriale, Domenico Bolignano ha convocato una lista interessante di atleti nati nel 2000 e nel 2001.
Il tecnico reggino si avvarrà dei Coach Giuseppe Polimeni e Riccardo Pusateri nelle vesti di assistenti, Antonio Olivadoti come formatore Minibasket, Alberto Scrima, Istruttore Regionale Cia e Roberta Vozza, Preparatore Fisico Territoriale. Lo staff medico è composto dal Dottor Vincenzo Tripodi e dalla fisioterapista Liliana Praticò. Il dirigente del Comitato Fip è Roberto Priolo.
La lista dei convocati è molto interessante: in campo, ci saranno tantissimi talenti che si stanno mettendo in mostra nei campionati regionali di Calabria e non solo.
L’autoconvocazione per i nati nel 2002
La Federbasket,inoltre ha ritenuto opportuno procedere con il metodo dell’”Autoconvocazione” per gli atleti nati nel 2002:
Possono partecipare gli atleti nati nel 2002, ritenuti tecnicamente validi e segnalati dalle proprie società di appartenenza.
ATLETI CONVOCATI
ANTONICELLI SIMONE 2001 VIOLA SS.DARL RC
BIANCHI DAVIDE 2000 VIOLA SS.DARL RC
CAROE’ MARCO 2001 VIOLA SS.DARL RC
CARUSO JOSE’ 2000 VIOLA SS.DARL RC
CENTOFANTI GIOVANNI 2001 NUOVA JOLLY RC
COMMISSO COSIMO 2000 SMAF CATANZARO
DOLCE MATTIA F.SCO 2000 SMAF CATANZARO
FIORILLO ERIC 2000 VAL GALLICO RC
GULLI’ ANTONINO 2000 VIOLA SS.DARL RC
IAZZOLINO GIUSEPPE 2001 POLLINO CASTROVILLARI
MANGIONE NICOLA 2000 ADF BASKETBALL LAMEZIA
MUIA’ ANDREA 2001 EUTIMO BASKET LOCRI
MUSMANNO ANDREA 2001 POLLINO CASTROVILLARI
PALLONE SAMUELE SALV. 2000 DELIZIA AMANTEA
PILO’ DAVIDE 2000 SMAF CATANZARO
ROMEO FEDERICO 2001 LUMAKA BASKET RC
RUSSO GIUSEPPE 2001 CESTISTICA GIOIESE
SCALA FRANCESCO 2001 SMAF CATANZARO
SCIALABBA GIOVANNI 2000 VIOLA SS.DARL RC
VENTRA GIOVANNI 2000 VILLA S.GIOVANNI
RISERVE A CASA
CICCARELLO SIMONE 2000 VIOLA SS.DARL RC
FERRAGINA FABIO MATTEO 2001 SMAF CATANZARO
GALDINI LORENZO 2001 ASD CAB COSENZA
MANTI LEONARDO 2001 ASD LU.MA.KA. BASKET
PINO GIOVANNI 2001 CAB COSENZA
VIOLA ANTONIO 2001 LUMAKA BASKET RC
STAFF TECNICO
BOLIGNANO DOMENICO REFERENTE TECNICO TERRITORIALE
VOZZA ROBERTA PREPARATORE FISICO TERRITORIALE
POLIMENI GIUSEPPE VICE ALLENATORE
PUSATERI RICCARDO VICE ALLENATORE
OLIVADOTI ANTONIO FORMATORE MB
SCRIMA ALBERTO MARIA ISTRUTTORE REGIONALE CIA
TRIPODI VINCENZO MEDICO
PRATICO’ LILIANA FISIOTERAPISTA
PRIOLO ROBERTO DIRIGENTE COMITATO
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