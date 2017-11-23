Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato ieri l’ordinanza di deroga per l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento presso l’Istituto Comprensivo Moscato nel plesso ubicato sull’area collinare di Santa Venere.

In virtù delle richieste avanzate dal Dirigente Scolastico e dalle famiglie dei bambini che frequentano l’Istituto scolastico, che hanno segnalato “il forte abbassamento delle temperature e le condizioni climatiche avverse, con pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività didattica”, il sindaco Falcomatà ha ordinato “l’ampliamento del periodo annuale di esercizio dell’impianto di riscaldamento del Plesso scolastico di Santa Venere dell’Istituto Comprensivo Moscato, da attivarsi immediatamente, a pieno regime”.

Fonte: Sindaco G. Falcomatà Comunicati Stampa