FIT Giuseppe Bagnato Presidente Provinciale

L'assemblea dei delegati ha eletto il nuovo direttivo provinciale, che ha scelto Bagnato come presidente per i prossimi cinque anni

A conclusione delle fasi elettive Giuseppe Bagnato è stato nominato per i prossimi cinque anni presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai per la provincia di Reggio Calabria.

L’assemblea dei delegati rappresentanti il territorio della provincia, riunitasi in fase elettiva, ha eletto il nuovo consiglio direttivo provinciale che a sua volta ha eletto appunto Bagnato Presidente.

I lavori dell’assemblea sono stati preseduti dal rappresentante nazionale Franco Lombardo e dal presidente uscente Franco De Carlo.

Il bilancio del presidente uscente De Carlo

De Carlo nel proprio intervento ha tracciato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni che ha lo ha visto impegnato su più fronti ed in particolare a porre la categoria dei tabaccai al centro del mercato dei servizi al cittadino. Ha posto anche l’accento sull’impegno di questi giorni della Federazione che segue da vicino il riordino della materia legislativa in tema di giochi presso gli esercizi pubblici, fiducioso del ruolo della tabaccheria per il prossimo futuro come luogo ideale sicuro e professionale.

Bagnato dopo la sua nomina ha ringraziato il presidente uscente De Carlo per il lavoro svolto, non soltanto negli ultimi cinque anni, ma per il suo lungo periodo di impegno sindacale speso a favore dei tabaccai della provincia di Reggio Calabria.

Gli obiettivi del nuovo presidente Bagnato

Ancora Bagnato, rivolgendosi all’assemblea, ha ringraziato tutti per la nomina che andrà a ricoprire e ha dato loro appuntamento sul territorio di competenza di ognuno per portare più da vicino ai colleghi il messaggio della Federazione ed illustrare le nuove iniziative promosse come la costituzione di una nuova rete di servizi.

Inoltre ha esortato tutti a svolgere un lavoro di coesione tra i colleghi tabaccai necessario e alla base di un lavoro sindacale impegnato su più fronti come, in particolare, la riorganizzazione della normativa in materia di giochi.

Il direttivo provinciale:

Presidente Giuseppe Bagnato

Vice pres. Domenico Carrozzo – Villa San Giovanni

Vice pres. Guido Pellicanò – Reggio C.

Vice pres. Natale Scappatura – Reggio C.

Consiglieri:

Franco De Carlo – Reggio C.

Luigi Grillone – Reggio C.

Raffaele Nucera – Reggio C.

Enzo Carbone – Sant’Eufemia d’ Aspromonte

Francesco Mazza – Rizziconi

Carmelo Iannelli – Palmi

Anna Baldessarro – Locri

P asquale Bruzzaniti – Bova Marina

Giovanni Ceccarini – Montebello Jonico – Saline Joniche