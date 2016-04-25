Fitness: la moda del Rebel Combat Kampt

Tre fasi in 60 minuti: riscaldamento, combattimento e defaticamento con musica, l'allenamento che secondo indiscrezioni ha conquistato la cantante

di Daniela Bonanno Conti – Sono numerose le star del mondo dello spettacolo e della televisione che si occupano in maniera ossessiva di mantenersi in forma e apparire sempre nel migliore dei modi sfoggiando il loro fisico mozzafiato.

C’è chi pratica discipline dolci come pilates e yoga, chi si dedica alla ginnastica, alla corsa e chi predilige smaltire in bicicletta. Una tra di loro è la bellissima cantautrice, imprenditrice e compositrice Madonna si dedica anima e corpo non solo al canto ma al culto del proprio corpo.

Secondo recenti indiscrezioni, la bellissima cantante oltre ad aver praticato lo yoga in sospensione, per tenersi in forma, ultimamente si è dedicata ad un nuovo allenamento. Si tratta del Rebel Combat Kamp (RKC), una sorta di allenamento che tende a migliorare il nostro fisico. Tale tecnica inizia ad essere conosciuta ed è un toccasana contro stress e malumori vari e ci permette di tonificarci con esercizi mirati scanditi dalla musica.

Una lezione dura ben 60 minuti e si suddivide in tre fasi: fase iniziale di riscaldamento Warm Up, fase due di combattimento Fight con inizialmente esercizi muscolari sia a corpo libero che con attrezzi per poi passare all’esecuzione delle tecniche di combattimento vere e proprie e in ultimo la fase di Cool Down, ovvero di defaticamento e di stretching con le Music Application, realizzate tenendo conto dei remix più significativi della cantante.