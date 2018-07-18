FlixBus e gli storici operatori IAS e Romano presentano a Cosenza un progetto per potenziare i collegamenti in autobus della Calabria con il resto d'Italia

FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, e IAS e Romano, storici operatori delle autolinee calabresi, vi invitano lunedì 23 luglio a Cosenza per presentarvi un importante progetto congiunto volto a potenziare le opportunità di mobilità in Calabria, rendendo il territorio sempre più connesso con le altre regioni italiane e integrandolo in una rete di respiro internazionale, a beneficio dei Calabresi e del turismo locale.

Presso la sede di Cosenza di Confindustria Calabria (via Guglielmo Tocci, 2), Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, Gennaro Scura, Amministratore di IAS, ed Ezio Romano, Presidente di Fratelli Romano S.p.A., illustreranno i dettagli di questa nuova collaborazione e risponderanno alle vostre domande.

All’evento sarà presente Franco Rossi, Assessore alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Regione Calabria.