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Formazione con Unioncamere per gli studenti del ‘Rechichi’

Tre giornate su imprenditorialità e autoimprenditorialità per gli studenti delle quinte classi del Liceo Rechichi, nel progetto di Unioncamere Calabria

21 Aprile 2016 - 08:52 | di Vincenzo Comi

Gli studenti del Liceo Rechichi con Unioncamere Calabria per il progetto Un filo tra formazione e occupazione

Gli studenti delle quinte classi del Liceo Statale “Rechichi” hanno partecipato al progetto organizzato da Unioncamere Calabria “Un filo tra formazione e occupazione”.

Un’idea condivisa con la Regione Calabria e il suo Dipartimento dello Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e il Dipartimento Turismo e Beni Culturali – Istruzione e Cultura e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Tre giornate di formazione

Tre le giornate di formazione su imprenditorialità e autoimprenditorialità, più un seminario dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Un percorso didattico utile come strumento informativo e orientativo per indirizzare gli studenti allo sviluppo di un’idea imprenditoriale e per orientare le loro scelte formative-professionali.

Vincenzo Napoli ed Emanuela Pronestì della 5AL e Annachiara Crea e Martina Albanese della 5BL i ragazzi della scuola coinvolti nell’iniziativa e accompagnati dai tutor professori Erminia Albanese e Antonino Bongiovanni.

«Anche questa è una modalità per gli studenti del “Rechichi” di conoscere le opportunità che la società offre per l’inserimento nel mondo del lavoro – ha commentato il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito. Questo è il nostro obiettivo, formare giovani in grado di potere spendere le proprie competenze anche al di fuori del contesto scolastico».

Il progetto «Il Sentiero del Brigante»

Questo sabato, 23 aprile, invece, a San Giorgio Morgeto, gli allievi coinvolti nel progetto “Il Sentiero del Brigante” parteciperanno alla presentazione del volume “Diario di un Trekking sul Sentiero del Brigante” a cura di Nicola Casile.

A seguire, racconteranno la loro esperienza dei percorsi effettuati tra le bellezze paesaggistiche del territorio reggino nella mostra a tema realizzata con la supervisione del tutor della scuola, professor Giovanni Staltari.

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