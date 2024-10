Imprese, consulenti e mondo finanziario: il forum a Reggio Calabria

Mondo dell’impresa, esperti del credito e professionisti del settore hanno deciso di guardarsi in faccia e mettersi intorno ad un tavolo per fare (finalmente!) sistema. La ghiotta occasione l’ha fornita il primo Forum sulla Finanza d’Impresa dedicato alla filiera del credito, organizzato dallo Studio CEA Caracciolo Errigo ed Associati in partnership con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria, la locale territoriale di Confindustria e la società Consulting For Innovation Srl, tenutosi mercoledì 27 novembre a Reggio Calabria nella sala conferenze del Grand Hotel Excelsior.

Oltre 250 i partecipanti giunti da Calabria e Sicilia, che hanno riflettuto su quello che fino ad oggi è stato il rapporto, non sempre proficuo e funzionale, tra mondo dell’impresa e mondo del credito, per porre una linea di demarcazione e rilanciare una sinergia che possa facilitare il dialogo tra imprese, consulenti e mondo finanziario, agevolare l’interlocuzione con la filiera del credito, conoscere gli strumenti più innovativi che il mercato finanziario tradizionale non mette a disposizione delle PMI al fine di reperire capitali da destinare al sostegno della loro crescita, capire come ottimizzare le fonti di finanziamento delle PMI.

L’obiettivo dichiarato del Forum era quello di far comprendere agli imprenditori che, in Italia e soprattutto nel Sud Italia, esiste una finanza alternativa a quella tradizionale che può accompagnarli nell’apertura di nuovi mercati, nella digitalizzazione della loro impresa, nello sviluppo di un nuovo business, nell’acquisto di un competitor e/o nel finanziamento delle loro esigenze di circolante. Una nuova finanza che, ovviamente, non deve considerarsi sostitutiva di quella proveniente dal sistema bancario tradizionale ma complementare.

Numerosi gli interventi, moderati dal dott. Francesco Caracciolo, promotore del Forum, il quale ha affermato che “è più che necessario che ci sia un’importante formazione dell’imprenditore per aumentare la propria cultura da un punto di vista finanziario, così da poter raggiungere quelle opportunità che la finanza offre in tempi rapidissimi. Ci sono società che riescono a fare valutazioni nell’arco delle 24 ore e nelle 72 ore successive i soldi sono già sul conto corrente. Credo che questo non sia poco in territori difficili come i nostri”.

Il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Reggio Calabria, il dott. Stefano Poeta, ha ritenuto il Forum “un appuntamento di notevole importanza per i dottori commercialisti in virtù dell’entrata in vigore, nel 2020, della legge sul nuovo codice di crisi d’impresa, che ci pone quali protagonista nell’alveo della programmazione d’impresa e dei nuovi assetti organizzativi e quindi della finanza creativa, laddove la finanza va vista e interpretata da un punto di vista professionale e altamente qualificato”.

Il presidente di Confindustria, ing. Domenico Vecchio, ha parlato di “occasione di dialogo e confronto assolutamente imprescindibile per risolvere un problema atavico con gli istituti di credito che continuano a chiedere alle imprese garanzie su garanzie”.

Il presidente della Sezione servizi di Unindustria Calabria ha illustrato l’obiettivo messo in campo dalla Task force regionale su credito e finanza.

“Grazie a questo evento – ha affermato l’avv. Enrico Mazza –, imprese e professionisti hanno scoperto le grandi potenzialità della finanza alternativa ed oggi più che mai dobbiamo essere compatti per affrontare tutta una serie di temi complicati e difficili”.

Anche il dott. Angelo Rizzotto, responsabile di Banca Ifis, ha evidenziato l’importanza di “creare occasioni di incontro tra professionisti, istituti bancari e imprenditori per analizzare problemi concreti e cercare di trovare soluzioni condivise”.

Sia il dott. Daniele Zini di October Spa che il dott. Antonio Cipullo di Officine Mps, hanno evidenziato come sta emergendo forte la complementarietà tra la vecchia finanza bancaria e le nuove opportunità che vengono dalle piattaforme Fintech, per dare nuovo impulso e nuova crescita alle imprese italiane.

Il direttore territoriale di UbiBanca, dott.ssa Caterina Trentinella, ha illustrato il servizio per l’internazionalizzazione delle imprese offerto da suo istituto di credito, mentre il rappresentante di Cerved Group, dott. Napoleone Marano, ha spiegato la mission della sua agenzia di servizi offerti alle imprese, affiche questa possano svilupparsi e crescere in modo sostenibile.

Il rappresentante di Borsadelcredito.it, dott. Gianfranco De Capua, ha ritenuto “fondamentale l’occasione offerta da Forum per poter spiegare alle imprese ai professionisti che un metodo alternativo al sistema tradizionale bancario è un qualcosa che potrebbe accelerare l’erogazione di credito nei confronti di soggetti che oggi hanno difficoltà a farlo”.

Anche il dott. Enzo Sisti di My Credit Service Spa ha spiegato il valore e l’importanza della finanza alternativa “che nasce per superare lo storico dualismo fra finanza e impresa”.