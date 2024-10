Tajani a CityNow: ‘Perchè abbiamo scelto Cannizzaro. Jole Santelli era una visionaria’

Forza Italia “investe” nel Sud e lo fa non solo nominando un nuovo responsabile, incarico per il quale è stato scelto il deputato reggino Francesco Cannizzaro, ma anche attraverso le parole del coordinatore nazionale Antonio Tajani.

Intervistato ai microfoni di CityNow l’europarlamentare ha parlato non solo delle recenti nomine del partito azzurro, ma anche dell’importanza della Calabria e del suo rilancio e della figura di Jole Santelli.

“Viva Reggio Calabria” sono queste le prime parole del vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia a CityNow.

“Per noi il sud è unà priorità, lo abbiamo detto anche al Presidente Draghi. Allo stesso tempo, lavoriamo insieme al Ministro Carfagna per ottenere almeno il 40% delle risorse del Recovery Fund per il Sud. C’è un problema di ripartizione che, però, non passerà inosservato. Riuscire ad ottenere quei fondi vorrebbe dire poter, finalmente, realizzare l’alta velocità, farla passare dalla Calabria, per poi arrivare in Sicilia. Chiariamo che la Frecciarossa non è alta velocità, è di certo un’opportunità in più per la Regione, ma non si tratta della stessa cosa”.

Secondo l’europarlamentare che, nelle scorse ore ha affidato dei nuovi incarichi all’interno del suo partito, il Sud ha bisogno di qualcuno che conosca i territori e che combatta per loro.

“Tutto il Sud deve essere rilanciato. L’uomo giusto per farlo, noi l’abbiamo trovato in Francesco Cannizzaro. Un politico giovane e attivo sul territorio, che può fare bene, grazie anche alla collaborazione degli altri, in tutte le varie politiche che interessano il Meridione. Ha un compito gravoso, ma ci aspettiamo grandi cose da lui. D’altronde, Berlusconi è un “meridionale” che parla milanese che ha sempre avuto grande attenzione per il Sud (ndr)”.

Tajani, sempre in riferimento al meridione, ha aggiunto:

“Noi siamo un grande partito nazionale, ma nessuno come noi è così ben radicato al Sud. Per non parlare del particolare legame con la Calabria. Il capogruppo alla Camera è calabrese, adesso il responsabile per il Sud è calabrese, il capogruppo in commissione sanità che è calabrese, insomma è evidente che c’è una classe politica che sta emergendo”.

Parlando di Sud e Forza Italia, è inevitabile che la mente vada immediatamente a Jole Santelli. Tajani ha infatti raccontato:

“È un’occasione storica – secondo l’esponente di Forza Italia. Con il Recovery dobbiamo rilanciare la competitività del nostro Paese. L’Italia non riparte se non riparte il Sud. Si deve smettere di pensare al Nord come una locomotiva in grado di trascinare gli altri ed agire per riportare il Sud al suo splendore. Ci sono delle potenzialità infinite che, però, non vengono valorizzate.

Basta pensare ai Bronzi di Riace, quante persone ogni anno si recano in visita? Prendiamo quel numero e moltiplichiamolo per 100, solo così avremo il dato reale dei turisti che realmente dovrebbero raggiungere la Calabria. Se non ci sono le infrastrutture non si può far crescere il turismo. Per questo motivo si deve puntare sulle grandi opere, sul digitale, l’agricoltura.