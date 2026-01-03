‘Discariche triplicate’: la denuncia di OIPA e Forza Reggio – FOTO

Nei giorni scorsi, Forza Reggio, rappresentata da Pietro Marra, insieme al Nucleo Operativo Guardie Eco-zoofile/ambientali dell’OIPA, guidato dal Responsabile Andrea Marino, è tornata dopo circa cinque mesi a fare un sopralluogo nella strada che collega Sala di Mosorrofa a Riparo Vecchio Cannavò. Con grande stupore, hanno constatato che, contrariamente alle aspettative, non è stata effettuata alcuna pulizia e le due discariche abusive presenti si sono addirittura triplicate, accumulando materiale altamente inquinante.

Discariche abusive in crescita tra Sala di Mosorrofa e Riparo

Le foto scattate durante il sopralluogo evidenziano la gravità della situazione. Tra i rifiuti abbandonati, si trovano elettrodomestici, materassi, divani, televisori e materiale edilizio, tutti accumulati senza alcun rispetto per l’ambiente. Questo materiale, che inquinante e pericoloso, continua a compromettere l’area, trasformandola in una vera e propria discarica a cielo aperto.

A fronte di questa nuova situazione, Forza Reggio e il Nucleo Operativo OIPA hanno prontamente comunicato il tutto alle autorità competenti.