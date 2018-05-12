La bella stagione si è fatta molto attendere, ma adesso sta per fare il suo ingresso con un evento in grande stile che vedrà la riapertura, seppur per una sera, di uno storico locale cittadino, tanto amato dal popolo.

Si affaccia sullo Stretto di Messina e negli anni ha ospitato molteplici eventi musicali, teatrali, cinematografici e di promozione culturale, un vero e proprio must della movida reggina. Stiamo parlando dell’Oasi.

L’evento di sabato 12 maggio al locale di Pentimele

Sabato 12 maggio 2018 il locale di Pentimele sarà il protagonista indiscusso dell’evento “Fragole e Champagne“.

“Vogliamo cominciare la bella stagione con un po’ di bollicine” afferma Enzo Romeo, organizzatore e dj dell’evento. “Ogni tavolo avrà il suo assortimento di champagne e fragole“.

Un viaggio musicale dagli anni ’70 agli anni 2000

La serata prevede un escalation musicale dagli anni ’70 agli anni 2000. Trent’ anni di musica mixati per il divertimento di tutti i partecipanti.

Oltre agli immancabili djs Enzo Romeo e Pyros ad animare la serata ci saranno Dock Condello ed Enris. Le sorprese musicali però non finiscono qui. Se avete sempre desiderato ascoltare i Rock the Trumpet quella all’Oasi Le Terrazze è la serata ideale.

“Abbiamo scelto le terrazze – afferma Romeo – non solo per la posizione suggestiva, ma anche per un fattore clima, in modo da permettere a tutti i partecipanti di decidere in autonomia se passare la serata all’interno o all’esterno di questa bellissima location”.

Non mancheranno servizi superlativi e l’ingresso privilegiato per chi ha gia deciso di trascorrere la serata all’Oasi riservando un tavolo.

“Fragole e Champagne” sarà un vero e proprio evento che precede l’estate. Tante le sorprese che, ancora una volta vedranno coinvolta la location reggina. Senza sbilanciarsi troppo Enzo Romeo confessa che per la nuova stagione si punterà molto sull’animazione.