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Frana sulla SS 106 a Melito, strada chiusa in entrambe le direzioni

La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi

10 Ottobre 2026 - 10:14 | Comunicato stampa

maltempo melito ps

+++ AGGIORNAMENTO ++++ – A seguito della chiusura per frana, la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC). Resta chiusa una corsia in direzione Taranto per la presenza di fango e detriti sulla sede stradale.

– Anas informa che, a causa di una frana, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 “Jonica”, tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC).

Fango e detriti sulla carreggiata

La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi.

Sul posto sono presenti il personale Anas e l’impresa di pronto intervento per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.

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