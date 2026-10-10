Frana sulla SS 106 a Melito, strada chiusa in entrambe le direzioni
La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi
10 Ottobre 2026 - 10:14 | Comunicato stampa
+++ AGGIORNAMENTO ++++ – A seguito della chiusura per frana, la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC). Resta chiusa una corsia in direzione Taranto per la presenza di fango e detriti sulla sede stradale.
– Anas informa che, a causa di una frana, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 “Jonica”, tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC).
Fango e detriti sulla carreggiata
La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi.
Sul posto sono presenti il personale Anas e l’impresa di pronto intervento per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.
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