Frana sulla SS 106 a Melito, strada chiusa in entrambe le direzioni

La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi

+++ AGGIORNAMENTO ++++ – A seguito della chiusura per frana, la circolazione è stata ripristinata a senso unico alternato tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC). Resta chiusa una corsia in direzione Taranto per la presenza di fango e detriti sulla sede stradale.



– Anas informa che, a causa di una frana, è chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 “Jonica”, tra il km 31,30 e il km 31,90, nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo (RC).

Fango e detriti sulla carreggiata

La frana ha provocato la presenza di fango e detriti sulla corsia di emergenza. Il traffico è deviato su percorsi alternativi.

Sul posto sono presenti il personale Anas e l’impresa di pronto intervento per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.