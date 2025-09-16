Reggio piange Franco Arillotta, Milia: ‘Chiederò venga intitolata una via a sua memoria’

“Franco Arillotta è stato molto più di uno studioso. È stato un punto di riferimento per intere generazioni, un esempio di passione e amore per questa città", le parole del capogruppo di Forza Italia

“Reggio Calabria perde una figura straordinaria: il prof. Franco Arillotta, un uomo di cultura, un custode della nostra memoria storica, ma soprattutto un amico”.

Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia.

“Franco Arillotta è stato molto più di uno studioso. È stato un punto di riferimento per intere generazioni, un esempio di passione e amore per questa città. Con il suo lavoro instancabile ha saputo raccontare Reggio come pochi altri, restituendole dignità nei suoi momenti difficili e valore nelle sue radici più profonde” dichiara Milia.

“Ogni suo racconto era un viaggio nella nostra identità, ogni suo gesto un atto di amore verso la nostra città.

Oggi Reggio perde un pezzo importante della sua storia: per questo motivo, per rendere omaggio al suo impegno, chiederò che venga intitolata una via a Franco Arillotta, perché il suo nome resti nella memoria collettiva dei reggini, non come ricordo fugace, ma come segno permanente di gratitudine verso chi ha dato tanto a Reggio Calabria. Perché la sua eredità non resti solo nei libri, ma viva nel cuore della città, tra le sue strade – conclude Milia-Grazie Franco, per quello che sei stato e continuerai a essere per Reggio”.