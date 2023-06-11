City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Lazzaro, la storia del ‘poeta ignoto’ e delle speciali frasi sulla spiaggia – FOTO

Ogni mattina, nuove frasi scritte con i sassi appaiono sulla sabbia, tanto da attirare la curiosità di residenti e non solo

11 Giugno 2023 - 14:09 | di Redazione

Frasi Spiaggia Lazzaro 1

Nessuno arriva in paradiso in carrozza” e ancora “Rimani come sei nato, non ti lasciare trasformare da gente che non vale”.

Sono solo alcune delle frasi che, questa mattina, i frequentatori della spiaggia di Lazzaro hanno trovato impresse sulla sabbia. Chi è l’autore? Il poeta ignoto che, ogni giorno, di buon mattino, dà vita alle sue opere, sempre diverse, sempre nuove affidandosi semplicemente alla propria creatività.

In che modo? Selezionando uno ad uno i sassi che andranno, poi, a comporre le parole e dando vita, sul litorale, ad una piacevole passeggiata tra inediti aforismi e consigli per la vita.

L’iniziativa è stata accolta con gioia dai residenti e, grazie al passaparola, sono sempre più i frequentatori che arrivano fin qui per scattare delle foto alle scritte del poeta ignoto che, ai microfoni di CityNow, ha raccontato la sua storia.

“È una tradizione di famiglia – ha raccontato con emozione – tramandata dalla mia bisnonna a mio nonno e così via con le generazioni a seguire. Per me è un piacevole hobby – ha aggiunto – e sono davvero contento per i complimenti che ricevo dai  residenti del posto e non solo”.

Gli scatti della spiaggia di Lazzaro, infatti, in poco tempo hanno fatto il giro dello Stivale, tra gruppi WhatsApp e Facebook di amici e parenti, valicando anche i confini nazionali.

“Non ho mai firmato le mie opere, fino ad oggi, e infatti tutti mi conoscono come il “poeta ignoto”. Ma il mio nome è Salvatore Caruso e sono metà calabrese e metà siciliano – anche se un po’ più calabrese (spiega ridendo ndr.). Sono davvero contento del mio operato, è un ricordo che lascerò di me al mio Paese”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Motta San Giovanni Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?