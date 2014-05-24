‘Freda – La segretaria dei Beatles’: al cinema solo il 27 maggio

Non sono mai stata una segretaria, non ho mai cresciuto il fan club di una band locale, ma credo che questo non sia necessario ad accendere la curiosità sulla vita di Freda Kelly, la giovane adolescente di Liverpool diventata La Segretaria dei Beatles.

Freda Kelly e il fan club dei Beatles

Parliamo della ragazza cresciuta lavorando e vivendo in simbiosi con Paul, George, Ringo e John sin dagli inizi, del cuore pulsante del fan club internazionale dei Fab Four.

Uno dei pochi documentari realizzati con il pieno sostegno dei Beatles, al punto di arricchirsi delle loro musiche originali, insieme a più di “600 foto e 10 minuti di filmati d’archivio”, ma soprattutto materiale inedito per questo viaggio nella storia della musica con alcuni dei suoi protagonisti più iconici, diretto da Ryan White, già noto nell’ambiente per “Pelada” sul mondo del calcio, oltre che per essere il nipote di Billy Kinsley dei Merseybeats.”

Il materiale inedito e la collezione di Freda

Ci siamo impegnati a scovare materiale inedito perché desideravamo illustrare il film con cose che i fan dei Beatles non avevano già visto migliaia di volte. Abbiamo anche avuto accesso alla collezione privata di Freda, anch’essa inedita, e credo che anche questo aiuti a a dare agli appassionati la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di nuovo. E’ stato davvero divertente sedersi nel suo salotto ad ascoltare quarant’anni di storie. E’ bravissima a raccontare: anche adesso potrei sedermi e starla a sentire per ore”.La Segretaria dei Beatles (“Good ol’ Freda”) è quindi la protagonista del film-evento pronto a raccontare la storia meno nota dei Beatles, solo martedì 27 maggio alle ore 20.30, nelle 43 multisale del Circuito UCI Cinemas, in collaborazione con Nexo Digital, Feltrinelli, Radio DEEJAY, Radio Capital e Mymovies.it.Un evento per appassionati e curiosi, arricchito da un’esclusiva masterclass con l’introduzione della stessa Freda Kelly, accompagnata dal giornalista e critico musicale Gino Castaldo, trasmessa via satellite prima della proiezione del film… un buon antipasto per la versione restaurata e rimasterizzata del film A Hard Day’s Night di Richard Lester al cinema a giugno