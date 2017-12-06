‘Il freddo può gelare le foglie, ma mai radici’: giornata dell’orgoglio Sanrobertese

Ci siamo, manca veramente poco. I giorni si contano in maniera frenetica, l’attesa è spasmodica.

La voglia di rivedere parenti; amici, vicini e lontani, è tanta; immensa la necessità di un popolo di riabbracciare la propria storia; e di un paese, San Roberto, di allungare metaforicamente le braccia per cingere centinaia di suoi figli, che la vita ha portato altrove, lontano dalla propria terra natia.

È per questo che il 10 dicembre in diverse centinaia si ritroveranno presso la sede scelta per l’occasione: il Centro Azzurro Novarello (maggiori info al sito www.novarellovillaggioazzurro.com), hotel con centro congressi, complesso sportivo, spa e ristorante, nel comune di Granozzo con Monticello (NO), ove sarà possibile anche pernottare, per quella che il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, ama descrivere come una “pagina di storia indelebile, che verrà scritta domenica, e consegnata ai posteri”.

Un’iniziativa nata dalla volontà popolare

Una iniziativa vincente, sposata in pieno e sostenuta con ogni mezzo dalla Amministrazione Comunale di San Roberto, nata dalla volontà popolare, promossa in collaborazione col gruppo Sanrobertesi nel mondo, che nella sua totalità ha accolto con entusiasmo la voglia di omaggiare questo piccolo, grande, paesino posto nel cuore dell’Aspromonte. E realizzata grazie all’impegno fattivo e concreto di persone che si sono spese in prima persona per la buona riuscita della giornata. Come Lilly Lorenzo, Giuseppe Calabrese, Santo Calarco e Pietro Cotroneo, che hanno dato tutto, giorno e notte, per stupire e scaldare i cuori di tutti i Sanrobertesi.

IL PROGRAMMA

Si parte alle ore 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti, e la consegna di una pergamena ricordo prodotta dall’Amministrazione Comunale di San Roberto, che sarà presente con una sua delegazione. Alle 10.00 invece avrà inizio la tavola rotonda “Il freddo può gelare le foglie, ma mai le radici”, momento nevralgico della giornata, che servirà per effettuare una discussione sui temi della emigrazione, del ritorno, della identità.

Modera l’incontro l’avvocato Lilly Lorenzo.

I relatori della tavola rotonda

Interverranno: Paolo Paglino, Sindaco di Granozzo con Monticello (NO); Claudio Ventrice, Vice Prefetto di Novara di origini calabresi; Michele Chitti, dirigente della Procura Generale di Torino di origini calabresi; Giuseppe Romeo, Ufficiale Superiore Arma dei Carabinieri di origini calabresi; Giuseppe Calabrese, ideatore del gruppo “Sanrobertesi nel mondo”.

Le conclusioni saranno affidate al Sindaco di San Roberto (RC), Roberto Vizzari.

È prevista, inoltre, la possibilità di effettuare interventi per tutti i partecipanti.

Messa, pranzo e festa popolare

Alle 12.15 verrà celebrata una Santa Messa con novena natalizia musicata con le note del maestro dott. Santo Barillà. Alle 13.30 il pranzo conviviale.

Il pomeriggio si animerà, dalle 15.30 in poi, con canti e balli della tradizione popolare calabrese. La giornata si concluderà alle 19.00 con lo scambio degli auguri di Natale e con i saluti di arrivederci.