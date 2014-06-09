“From the Street-to”, ascolta il nuovo lavoro solista del rapper reggino SK8
L'EP del rapper reggino Claudio Scotto raccoglie pezzi rimasti fuori dai lavori precedenti, tra rime hip hop e momenti personali, in free download
09 Giugno 2014 - 09:41 | di Redazione
Claudio Scotto, in arte “SK8”, rapper reggino classe ’79, torna con un nuovo lavoro solista dopo le recenti esperienze con Gano (Nocturnal Experiments) e gli RC Muckrakers (La rabbia esplode).“From the Street-to” è un EP 100% Hip Hop, con sonorità anni ’90 e tante tante rime.È un lavoro che raccoglie una serie di pezzi rimasti per vari motivi esclusi dai precedenti lavori di SK8 e che ora vedono finalmente la luce riveduti e corretti.
Il titolo gioca con l’inglese per esprimere la doppia provenienza “Dalla strada” (il rap) “Dallo stretto” (SK8) mentre le singole tracce alternano argomenti “strettamente Hip Hop” con momenti introspettivi e personali.
Alle produzioni musicali si sono alternati vari produttori (Ciccio Shiva, Enea, pASKOo, EmA), tutti amici con i quali nel corso degli anni c’erano già state collaborazioni di vario genere.
Per il supporto tecnico fondamentale è stato il lavoro fatto da Nicola Casile (Kalafro, Compare Masi, Stereomath, Miyaghi) che troviamo anche al microfono in una traccia del disco.
Come sempre e per sempre INDIPENDENTE, AUTOPRODOTTO e in FREE DOWNLOAD (su http://claudiosk8.bandcamp.com) SK8 ha lanciato l’EP attraverso un video di presentazione firmato da Maurizio Albanese per il Real Fat Studio.
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