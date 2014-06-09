“From the Street-to”, ascolta il nuovo lavoro solista del rapper reggino SK8

Claudio Scotto, in arte “SK8”, rapper reggino classe ’79, torna con un nuovo lavoro solista dopo le recenti esperienze con Gano (Nocturnal Experiments) e gli RC Muckrakers (La rabbia esplode).“From the Street-to” è un EP 100% Hip Hop, con sonorità anni ’90 e tante tante rime.È un lavoro che raccoglie una serie di pezzi rimasti per vari motivi esclusi dai precedenti lavori di SK8 e che ora vedono finalmente la luce riveduti e corretti.

Il titolo gioca con l’inglese per esprimere la doppia provenienza “Dalla strada” (il rap) “Dallo stretto” (SK8) mentre le singole tracce alternano argomenti “strettamente Hip Hop” con momenti introspettivi e personali.

Alle produzioni musicali si sono alternati vari produttori (Ciccio Shiva, Enea, pASKOo, EmA), tutti amici con i quali nel corso degli anni c’erano già state collaborazioni di vario genere.

Per il supporto tecnico fondamentale è stato il lavoro fatto da Nicola Casile (Kalafro, Compare Masi, Stereomath, Miyaghi) che troviamo anche al microfono in una traccia del disco.

Come sempre e per sempre INDIPENDENTE, AUTOPRODOTTO e in FREE DOWNLOAD (su http://claudiosk8.bandcamp.com) SK8 ha lanciato l’EP attraverso un video di presentazione firmato da Maurizio Albanese per il Real Fat Studio.