Da Fruscìo Reggio Calabria…arriva l’inverno. Sabato 21 ottobre, dalle ore 16 alle ore 20.30, ci sarà la presentazione della nuova collezione, autunno inverno per la stagione 2018. Il marchio in franchising ha inaugurato a Reggio Calabria lo scorso 17 giugno, diventando subito un punto di riferimento per chi ama fare shopping e seguire la moda.

Per clienti ed ospiti che presenzieranno alla presentazione della nuova collezione, la possibilità di vedere da vicino gli ultimi arrivi, in un’atmosfera accogliente. Ci sarà un dj-set affidato a Peppe Lucisano e un piccolo banchetto per tutti i presenti.

I capi Fruscío si indirizzano ad una donna volitiva e indipendente, mantenendo un rapporto qualità/prezzo molto concorrenziale ed altamente competitivo perché prodotti direttamente dalla casa madre.

Le collezioni Fruscío sono rivolte prevalentemente a un target Femminile, donne pienamente consapevoli del proprio fascino.

In questi anni Fruscío si è identificato sempre di più come brand Total Look, fornendo un prodotto moda e di tendenza, con negozi frizzanti e giovanili rivolti a una clientela che cura la propria immagine e vuole differenziarsi scegliendo capi Fruscio proprio per la loro raffinatezza estetica e ricca di particolarità, pur mantenendo un prezzo altamente competitivo.

Fruscìo Reggio Calabria si trova sul Corso Garibaldi, numero 282, di fronte la Upim.