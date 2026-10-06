Fuga di gas durante i lavori: evacuati scuola e palazzo della Provincia a Vibo

Oltre mille persone fuori dall’istituto per precauzione. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia locale e tecnici comunali per individuare l’origine della fuoriuscita

Momenti di forte paura per una fuga di gas verificatasi stamani a Vibo Valentia durante i lavori per l’installazione delle condotte delle acque reflue, portando all’evacuazione del vicino Liceo Scientifico “Giuseppe Berto” in via degli Artigiani e del vicino palazzo della Provincia.

Una decisione precauzionale assunta dalla dirigente scolastica Licia Bevilacqua per evitare eventuali rischi.

Oltre mille persone fuori dal Liceo Berto

Ragazzi e personale scolastico, oltre un migliaio di persone, si sono così riversati lungo la strada in queste settimane caratterizzate dalla presenza dei cantieri che si snodano per circa 200 metri.

Inevitabile la confusione mista a paura manifestata dai presenti che stanno cercando dei luoghi più sicuri in cui sostare.

Vigili del Fuoco e tecnici al lavoro sulla fuga di gas

Sul posto oltre al personale della ditta anche tecnici del Comune di Vibo Valentia, la Polizia locale e i vigili del fuoco per capire l’origine della fuoriuscita del gas e tappare la falla. L’odore si è sparso nell’aria arrivando ad essere avvertito anche nelle zone del centro città, favorito verosimilmente dal vento.

Fonte: Ansa Calabria