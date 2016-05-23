‘Funivia sullo Stretto’, presentato il rivoluzionario progetto che collega Calabria e Sicilia

Reggio Calabria e Messina finalmente unite…ma non da un ponte. Antica e arcinota la questione relativa al ponte sullo Stretto: tra favorevoli, contrari studi di progettazione e ribaltoni politici si assiste ad una telenovela che va avanti da anni.

Una possibile soluzione di compromesso potrebbe essere quella realizzata dall’ingegnere messinese Achille Baratta in collaborazione con il celebre progettista strutturale Massimo Majowiecki. Trattasi di una metropolitana leggera via aria, ‘sospesa’ a 70 metri dal livello del mare, che permetterebbe di arrivare dall’aeroporto di Reggio Calabria alla stazione marittima di Messina in soli 15 minuti di tragitto.

L’idea nasce da esempi simili già sviluppati in Germania, con successo. Da non sottovalutare i benefici economici, un investimento di circa 850 milioni di euro sarebbe sufficiente per realizzare la funivia sullo Stretto, circa il 10% di quanto costerebbe invece la realizzazione del ponte.

Il progetto è stato presentato a Milano il 10 maggio dagli ingegneri Achille Baratta e Massimo Majowiecki, professionisti stimati con alle spalle decenni di carriera e lavori importanti. Majowiecki, per esempio, ha firmato la copertura dello stadio Olimpico di Roma, il ponte strallato sull’Adige e lo Juventus Stadium.

Come sarebbe costruita la funivia? Si sfrutterebbero i due enormi piloni dell’elettrodotto dell’Enel, oggi abbandonati e inutilizzati. Partendo dalla stazione di Messina, hanno illustrato i progettisti, otto tratti interessano direttamente il mare, altri invece costeggiano la riviera utilizzando i percorsi delle strade.