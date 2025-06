Da Via Zecca al Lungomare Falcomatà: Funky Drop si espande con Funky Drop Beach

Dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni, Funky Drop – la Urban Taproom che ha animato via Zecca con birre artigianali e cucina di qualità – si prende una pausa.

Una chiusura temporanea, che segna l’inizio di un importante sviluppo

Il team si concentrerà su due obiettivi: da un lato l’espansione del birrificio indipendente con base a San Gregorio, dall’altro l’imminente apertura di Funky Drop Beach, il nuovo chiosco sul lungomare Falcomatà.

Più birra, più Calabria: il birrificio Funky Drop cresce e si prepara ad una importante transizione ecologica.

L’identità di Funky Drop è nata da un’idea semplice ma ambiziosa: produrre birra artigianale calabrese con anima, carattere e passione.

Ogni birra è un racconto, ogni sorso un viaggio dentro le storie dei “Funky Beats”, gli spiritelli che danno vita a etichette come Plink, Whip e Bad Scott.



Il birrificio artigianale, al quarto anno di attività si è ormai consolidato come realtà importante su tutto il territorio regionale ed è pronto ad un ulteriore salto di qualità dal punto di vista nei volumi di produzione.

Arriva Funky Drop Beach: la taproom vista mare



L’estate 2025 porterà con sé un nuovo punto di ritrovo per chi ama la birra artigianale: Funky Drop Beach.

Sarà un chiosco sul lungomare Falcomatà, ma manterrà tutto lo spirito del Funky Drop originale: atmosfera urbana, birre alla spina, cucina di qualità e ambienti informali. Un nuovo spazio dove continuare a vivere l’esperienza della taproom, ma con vista sullo Stretto e aria d’estate.

Un’estate a tutto Funky!

Funky Drop Beach sarà molto più di un semplice chiosco: diventerà uno spazio culturale aperto, con un calendario di eventi che abbraccerà musica, arte e intrattenimento. Un’estate a 360 gradi, pensata per incontrare tutti i gusti, in un ambiente curato in ogni dettaglio. Davanti al panorama mozzafiato dello Stretto, ogni serata sarà un’esperienza da vivere in pieno stile funky!