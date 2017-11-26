Futura e Cataforio, il derby reggino finisce in parità
Il derby reggino della ottava giornata di serie B di calcio a 5 tra Pol. Futura e Cataforio: la cronaca di una partita spettacolare davanti a un pubblico da record
26 Novembre 2017 - 14:48 | di Eva Curatola
Finisce in parità il derby tra Futura e Cataforio.
Pol. Futura che oggi veste ARIAS e sfoggia una divisa nuova e bellissima.
La squadra di Motta San Giovanni, avanti di due gol, raggiunta nel finale da un tiro libero per un sesto fallo alquanto generoso.
Partita come sempre spettacolare disputata con grande attenzione da entrambe le squadre.
Pubblico come sempre da record per un campionato di serie B che fa invidia anche a squadre di categoria superiore .
La cronaca dice che è da subito la Futura a tenere in mano il pallino del gioco, con l’utilizzo del portiere di movimento quasi da subito.
La cronaca del primo tempo
Primo gol infatti che arriva dopo pochi minuti con una azione sempre con questa tattica che porta Caminero a trovare libero sul secondo palo il capocannoniere della squadra Francesco Martino che appoggia in rete.
Il primo tempo va avanti con il Cataforio che impensierisce in una sola occasione il portiere Martino che neutralizza senza problemi. Futura invece che continua il possesso palla e crea diverse azioni manovrate e sfiora in più occasioni il gol.
La ripresa e il pareggio finale
La ripresa va avanti con le squadre che si affrontano a viso aperto, fino a quando due falli bruttissimi su Caminero vengono puniti, il primo con un giallo incredibile vista la gravità dello stesso ed il secondo sempre gravissimo con il rosso.
Futura che sfrutta il vantaggio numerico con il portiere Martino che supporta i suoi compagni, ma a questo punto ci pensa Villalba ( alla sua ultima gara per questa stagione a Reggio ) a calciare in rete , dopo una splendida finta su un avversario.
A questo punto la partita diventa più bella e gli ospiti accorciano le distanze.
Il pari arriva a 4 dalla fine con il sesto fallo concesso per un presunto fallo in fase di attacco , con il possesso della palla di F. Martino.
La partita termina con la Futura alla ricerca del terzo gol e gli ospiti a difendere con i denti il pareggio.
Ora il calendario prevede il riposo per la prossima settimana.
Mister Rinaldi avrà il modo di far ricaricare le batterie e ripartire.
OTTAVA GIORNATA DI SERIE B
POL. FUTURA – CATAFORIO 2 a 2
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