Futura, continua la preparazione con un’amichevole di lusso

La Futura prosegue la preparazione con un'amichevole contro la Farmacia C.le Paola: formazioni rinnovate e tanto entusiasmo in vista della stagione

Continua la preparazione a ritmi serrati per i ragazzi di mister Alfarano. Oggi amichevole di lusso contro la Farmacia C.le Paola del presidente Sganga che milita nel girone G di serie B.

Formazioni completamente rinnovate entrambe quelle delle squadre che si sono affrontate oggi. Nuovi Roster, nuovi mister e tanto entusiasmo accompagnano la fase di preparazione di Futura e Paola .

La stagione inizierà ufficialmente sabato prossimo con il primo turno che vedrà la Pol. Futura impegnata a Catania ed il Paola a Rossano.

Ottime le indicazioni ricevute da mister Alfarano che ha ruotato tutti i ragazzi a disposizione e nonostante un caldo al limite della sopportazione la partita è stata spettacolare.

Per la cronaca la partita è finita sul 3 a 2 per gli ospiti con le reti per la squadra di casa segnate da Vergine ( ottima la sua prestazione ) e capitan Pannuti che oltre al gol ha colpito, con due tiri spettacolari , per due volte l’incrocio dei pali.

Soddisfatto il ds Gattuso: ” La squadra cresce a vista d’occhio, i ragazzi stanno mettendo un grande impegno durante gli allenamenti sotto le direttive di mister Alfarano . Sappiamo che il nostro campionato sarà difficile ma siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario con la giusta determinazione. Il resto verrà da sé.

Avanti Futura!