Futura, inizio di campionato positivo per i ragazzi di Motta San Giovanni
Buona la prima per la Futura di Motta San Giovanni: 3-1 al Mascalucia con il gol di Villalba e la doppietta di Caminero
08 Ottobre 2017 - 14:00 | di Eva Curatola
Inizio positivo per i ragazzi di Motta San Giovanni che portano a casa tre punti conquistati a casa di una squadra compatta, con tanti giocatori che hanno calcato in passato i parquet di categoria superiore.
Grande prova della Futura che inizia senza Villalba nel quintetto iniziale.
Il paraguaiano però fa il suo ingresso in campo dopo 2 minuti e vi rimane finora ad 1 dalla fine del primo tempo.
Il primo tempo e il pareggio del Mascalucia
Lotta la Futura su ogni pallone e fa capire che renderà la vita dura ai ben organizzati avversari, belle le azioni ben manovrate costruite da capitan Martino ed i suoi compagni che trovano la rete con un lampo di Villalba autore di un tiro improvviso che mette la palla alle spalle del portiere.
Nemmeno il tempo di esultare che il Mascalucia pareggia con un tiro smorzato che sorprende l’ottimo Tonino Martino.
Il primo tempo finisce quindi in parità nonostante i tentativi di entrambe le squadre di cercare il secondo gol.
La ripresa si apre con il Mascalucia che cerca di cambiare atteggiamento cercando il gol spostando il baricentro pochi metri più avanti.
La ripresa e la doppietta di Caminero
La partita diventa bellissima con due squadre che si affrontano a viso aperto e dopo alcune occasioni da entrambe le parti ci pensa due volte Caminero a mettere alle spalle del portiere avversario.
La prima dopo uno stop bellissimo a cui segue un tiro di piatto che sorprende il portiere avversario ed il secondo dopo un passaggio illuminante di Villalba che lo libera davanti alla porta e dopo la prima respinta del portiere lo supera insaccando nella porta vuota.
Fino alla fine da segnalare altre belle azioni da gol con protagonisti Caminero, Scopelliti e Villalba.
Il Mascalucia comunque non sta a guardare e colpisce due pali dopo due splendide deviazioni di Tonino Martino.
La carta del portiere di movimento utilizzata dai siciliani negli ultimi minuti frutta una buona occasione ma la partita finisce sul 3 a 1.
Le prospettive della Futura
Una buona Futura quindi che dovrà continuare a lavorare per assimilare i dettami di gioco di mister Rinaldi in attesa di Federico e Rochina che dovrebbero essere disponibili già dalla prossima.
Buona la prima quindi nonostante un ottimo avversario. Buono l’arbitraggio.
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