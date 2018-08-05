La Polisportiva Futura è lieta di annunciare la collaborazione con la Società Asd Polisportiva Leukos Lazzaro del presidente Domenico Polimeni.

I ragazzi della Leukos, insieme agli altri calciatori della Polisportiva Futura, parteciperanno al campionato under 18 regionale e under 16 provinciale. La scelta sulla guida tecnica è ricaduta su Gabriele Minniti (in foto), già allenatore delle giovanili Futura, che sarà coadiuvato da Iaria Attilio; il tutto sotto la supervisione del responsabile del settore Giovanile Enzo Iaria.

La Pol. Futura, fin da subito, si era prefissata di allestire un settore giovanile all’avanguardia con gli obiettivi di educare i ragazzi con sani valori etici-sportivi e di “costruire” atleti che potessero costituire l’ossatura della prima squadra; finalmente tutti i ragazzi del territorio saranno uniti in un’unica squadra che avrà come scopo il loro utilizzo per poterne così favorire la crescita sia come uomini che come atleti.