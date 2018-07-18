Si è chiusa la riunione di Aurelio Coppolino a Barcellona sul titolo ex Viola: domani alle 12 la conferenza stampa che spiegherà le prossime mosse

di Matteo Occhiuto – S’è conclusa pochi minuti fa la riunione tenutasi a Barcellona Pozzo di Gotto fra Aurelio Coppolino, attuale proprietario della Cestistica Barcellona, già Viola Reggio Calabria, ed i propri collaboratori.

Come spiegato in mattinata, la finalità di tale incontro era quella di stabilire cosa fare del titolo acquisito lo scorso 5 luglio da Giancesare Muscolino, dopo la bocciatura della FIP al trasferimento dal capoluogo reggino alla città della provincia di Messina.

Domani, alle ore 12, si terrà una conferenza stampa, che verrà trasmessa in diretta Facebook sui canali ufficiali della Nuova Cestistica Barcellona, in cui si spiegherà quali saranno le prossime mosse. Una delle opzioni sul tavolo, lo ricordiamo, è il ritorno a Reggio Calabria e la seguente ricostituzione della gloriosa Viola.