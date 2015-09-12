FW 15: da Milano a Parigi inseguendo le linee trendy

di Daniela Bonanno Conti- È ai nastri di partenza Milano Fashion Week, l’evento glamour che anticipa gli stili e le tendenze della moda donna per la prossima primavera/estate 2016.

La capitale italiana del fashion dal 23 al 28 settembre ospita le sfilate che vedranno in passerella le maggiori griffe nazionali ed internazionali, aprirà la FW milanese la sfilata Chicca Lualdi, grande attesa per Gucci, per il brand Stella Jean e per Simonetta Ravizza. Versace, Ermanno Scervino, Salvatore Ferragamo, Trussardi e Giorgio Armani, questi sono solo alcune delle famose griffe che ci allieteranno con le loro collezioni, molto glamour, nella settimana meneghina. Per la Milano Fashion Week, sono in calendario ben 67 le sfilate organizzate e ben 138 le griffe saranno presenti alla manifestazione. E il 29 settembre tutti in Francia fino al 7 ottobre 2015 per Paris Fashion Week, punto di ritrovo degli operatori che amano farsi sedurre dalle collezioni dei prestigiosi marchi francesi della moda, presentate sotto il cielo della Ville Lumiere. Grande attesa per le sfilate delle maison: Christian Dior, Chanel e del brand Stella MCCartney. Si continuerà poi con le proposte di Giambattista Valli e della Maison Valentino. Nell’ultima giornata sarà imperdibile la passerella di Louis Vuitton che rilancerà la grande griffe verso un nuovo orizzonte. E se tra le città “Big Four” della moda ad ospitare le nuove collezioni, Parigi è l’ultima a chiudere il consueto ciclo delle sfilate, la capitale francese si rivela, secondo un recente sondaggio, essere la meta prediletta dalle italiane per trascorrere un weekend di super glam/fashion durante il periodo della FW.