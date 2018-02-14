Ultimamente molto presente nei vari canali di comunicazione il dirigente della Reggina Giuseppe Praticò.

Ospite della trasmissione “Bordocampo” in onda su Calabria TV, l’amministratore delegato della società amaranto, ha parlato davvero di tutto, toccando anche punti parecchio interessanti, questi alcuni passaggi della sua lunga intervista partendo dal rinnovo di Maurizi: “Si voleva dare in quel momento un segnale, credendo fermamente nelle capacità del mister. Con quattro punti in più in classifica, oggi si gioca con una squadra più giovane rispetto allo scorso anno, i risultati vanno analizzati a fondo e sicuramente rifaremmo quella scelta. Abbiamo chiesto a direttore e tecnico di raggiungere l’obiettivo con l’utilizzazione dei giovani e questo lo stanno facendo”.

Poi un passaggio sulla società: “La Reggina è un club sano, non ha debiti se non quelli correnti. Reggio viene da un fallimento doloroso e noi crediamo che il calcio vada fatto così, soprattutto in questa categoria, soprattutto quando non si hanno capitali importanti.

Reggio è una piazza importante ed esigente. Siamo persone serie e preferiamo parlare con le reali possibilità. Anche noi abbiamo l’ambizione di lottare per la serie B e quindi per un campionato di vertice, ma per questo serve anche un ambiente favorevole che comprende stampa e tifosi. Lasciamo da parte personalismi.

Giuffrida? Ne vorrei undici in campo come lui. Le parole di Fortunato Martino su Giuffrida sono state strumentalizzate”.