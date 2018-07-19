Ha raggiunto la squadra in ritiro insieme al responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi. Il dirigente Giuseppe Praticò fa il punto della situazione a pochi giorni dalla chiusura della prima parte di preparazione ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Ho trovato un gruppo voglioso di far bene, tutti si impegnano facendo denotare concentrazione e voglia di apprendere. L’organico al momento è composto da 28 elementi, andrà necessariamente sfoltito. I ragazzi che escono dalla Berretti verranno dati in prestito per vivere esperienze significative.

E’ stato condotto un buon lavoro, la squadra è definita anche se arriveranno due o tre calciatori e qualcuno andrà via secondo le indicazioni del tecnico.

Sulla fideiussione la società è vigile, non c’è nulla da sanare, aspettiamo sviluppi, ma comunque ci stiamo adoperando per farci trovare pronti per ogni tipo di eventualità e non mi sorprenderei se arrivasse dalla federazione l’ok per la documentazione che abbiamo prodotto.

Abbonamenti? Abbiamo aperto la prima fase nel momento in cui la squadra non era definita. Questa Reggina sarà in grado di divertire e riscuotere consensi, sottoscrivere l’abbonamento può essere conveniente, pur se la fede non ha un problema di prezzo. A breve si ripartirà con le nuove tessere”.