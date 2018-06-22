Il dirigente amaranto Giuseppe Praticò a Radio Touring: ottimi rapporti con i Romeo, ha firmato Maritato, interesse per Sforzini e abbonamenti verso quota 350

Torna a parlare il dirigente della Reggina 1914 Giuseppe Praticò, ospite della trasmissione “Tutti figli di Pianca“, in onda su radio Touring: “Stiamo lavorando senza soste per preparare al meglio la nuova stagione”.

Si parla insistentemente da giorni di una sicura offerta di un ex dirigente della Reggina per il fitto del centro sportivo: “S. Agata e dialoghi con la famiglia Romeo? Abbiamo già detto che della questione non parliamo, ma ci tengo a dire che con i Romeo abbiamo un ottimo rapporto che dura da una vita, niente altro da aggiungere.

Vi dico in diretta che da pochi minuti ha firmato Piergiuseppe Maritato, un attaccante che riteniamo possa darci una mano nel reparto offensivo del prossimo campionato. Su Sforzini è assolutamente vero l’interesse, ma al momento non ci sono novità. Vorrei ricordare che comunque il mercato ufficialmente deve ancora iniziare, quindi tempo per altre trattatine ne esiste.

Sugli abbonamenti ritengo che già da questa sera si possa arrivare a quota 350, ma ci aspettiamo molto nel fine settimana”.