A Galatina in Salento la rievocazione storica dell’antico rito del Tarantismo

Il Club per l'UNESCO porta a Galatina, tra il 28 e il 30 giugno, la rievocazione del rito del Tarantismo con musica, danza e visite guidate

In occasione delle festività patronali in onore dei SS. Pietro e Paolo, che si svolgeranno a Galatina (LE) dal 28 al 30 giugno, il Club per l’UNESCO ha organizzato un ricco calendario di eventi, incentrato sull’antico rituale del Tarantismo. Lo scopo quello di valorizzare e far conoscere il misterioso fenomeno che in passato, durante la festa patronale, raccoglieva presso la Cappella di San Paolo i tarantolati, donne e uomini che morsi dalla tarantola chiedevano la grazia al Santo.

Il rituale dei tarantolati e la pizzica

Il morso velenoso della tarantola provocava infatti ai poveri malcapitati la caduta in uno stato di trance e pazzia, che poteva essere guarito solo grazie all’acqua miracolosa del pozzo attiguo alla Cappella.

Ma insieme ai tarantolati e ai loro familiari giungeva a Galatina da tutti i paesi vicini anche un copioso corteo di musicisti, il cui compito era quello di “accompagnare” i tarantolati in un processo di guarigione fatto di musica e danza: la “pizzica”, considerata parte essenziale del rituale esorcistico.

Il programma delle festività

I festeggiamenti avranno avvio mercoledì 28 giugno, quando dalle Porte della Città arriveranno in Piazza San Pietro le tarantate che, trasportate dal carretto e accompagnate dai musicisti, entreranno in preghiera nella Cappella di San Paolo. Dalle ore 24.00, fino alla mattina del giorno successivo, tamburellisti e suonatori provenienti dalla Provincia e da tutta la Regione si incontreranno spontaneamente in Piazza San Pietro per celebrare “LA NOTTE DE SANTU PAOLU”.

La mattina del 29, invece, si rievocherà l’antico rituale terapeutico del Tarantismo.

Durante la giornata si svolgeranno inoltre delle visite guidate presso la Cappella e al Pozzo di San Paolo, mentre durante l’intera manifestazione saranno distribuite delle brochure illustrate sul culto di San Paolo e sul tarantismo a Galatina. E la sera, con inizio alle ore 21.30 ci sarà la presentazione in anteprima nazionale dello spettacolo inedito frutto di “Pau LAB, lu laboratorio del Santu Paulu”, ed incentrato sulle musiche, le danze ed i rituali del patrimonio immateriale di Galatina e del Salento.