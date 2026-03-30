Gallico intitola una via al sottocapo nocchiere Vincenzo Martino

Si è svolta a Gallico la cerimonia di intitolazione di una via in memoria di Vincenzo Martino; alla presenza del presidente della Commissione toponomastica, Domenico Cappellano; dell’assessore Alex Tripodi (in rappresentanza dell’Amministrazione) e di parenti dello stesso Martino.

Un momento di partecipazione sentita e composta nel quale la comunità ha voluto rendere omaggio alla figura del sottocapo nocchiere Vincenzo Martino; nato a Gallico il 20 novembre 1900, arruolato nella Real Marina durante il secondo conflitto mondiale e deceduto il 5 dicembre 1942 in seguito all’affondamento del traghetto “Aspromonte” nelle acque del Mediterraneo centrale.

Nel corso della cerimonia è stata scoperta la targa toponomastica che ricorda il suo nome, restituendo alla memoria collettiva e comunitaria una storia personale intrecciata con quella più ampia del Paese; un gesto simbolico che rafforza il legame tra territorio e identità, nel segno del ricordo e del riconoscimento civile.

Presenti cittadine e cittadini, rappresentanti istituzionali e familiari in un clima di raccoglimento e condivisione; a testimonianza di una memoria che continua a vivere nello spazio pubblico e nella coscienza della comunità.

Da oggi quella via racconterà una storia.